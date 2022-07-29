دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة 1444 مكتوب وتحميل صور أدعية استقبال العام الهجري الجديد

يتساءل ويبحث العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم عن دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة 1444، خاصة وأنها ستهل علينا غداً، ومما لا شك فيه أن خير البداية في كل عام جديد هو استقباله بالدعاء والعبادات الصالحة التي تقربنا إلى طاعة الله والتوبة والرجوع إليه، ومن أعظم العبادات التي تقربنا إلى الله تعالى هي عبادة الدعاء، لذا من المهم الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء في كل وقت وحين خاصة في الساعات الأولى من قدوم العام الهجري الجديد 1444.

دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة 1444

يمثل دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة 1444 خير بداية ومن أفضل الأعمال التي يمكن للمسلمين في كل مكان في جميع أنحاء العالم بدء العام الهجري الجديد به، لأنه يعد من أعظم العبادات التي لها فضل كبير على كل مسلم، بحيث يمكن للمسلم الدعاء بكل ما يشاء ويرغب كما أمرنا الله تعالى وهو موقن بالإجابة، سواء التزم بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا بأحد الأدعية الحسنة له ولجميع المسلمين، فقال تعالى : ” ادعوني أستجب لكم “.

أجمل ادعية العام الهجري الجديد 1444

اللهم إني أسألك في العام الهجري الجديد أن تغفر لي ذنوبي واستر لي عيوبي، وارض عني واهدني إلى طريقك المستقيم وارزقنا من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك في بداية العام الهجري الجديد أن تجعله من أفضل الأعوام وأكثرها خير وبركة وأقسم لنا من الخير والبركة والفضل ما يحقق لنا السعادة بعد الحزن والشفاء بعد المرض والنور بعد الظلام والكرب. اللهم اهدنا واغفر لنا وعافنا واعف عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا وارزقنا رحمتك قبل الموت وبعد الموت يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من العام الحالي إلا وقد غفرت لنا وعفوت عنا، وارزقنا في العام الجديد رحمه وعفو ومغفرة ورضوان، لنا ولوالدينا الأحياء والأموات.

أفضل الدعاء المستجاب في السنة الهجرية 1444

اللهم فرج عنا الهم والغم وعافنا واعف عنا، واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، اللهم ارزقنا سعادة لا تنتهي وشفاء لا يغادر سقما، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

دعاء رأس السنة الهجرية 1444