دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة 1444 مكتوب وتحميل صور أدعية استقبال العام الهجري الجديد
يتساءل ويبحث العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم عن دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة 1444، خاصة وأنها ستهل علينا غداً، ومما لا شك فيه أن خير البداية في كل عام جديد هو استقباله بالدعاء والعبادات الصالحة التي تقربنا إلى طاعة الله والتوبة والرجوع إليه، ومن أعظم العبادات التي تقربنا إلى الله تعالى هي عبادة الدعاء، لذا من المهم الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء في كل وقت وحين خاصة في الساعات الأولى من قدوم العام الهجري الجديد 1444.
دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة 1444
- يمثل دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة 1444 خير بداية ومن أفضل الأعمال التي يمكن للمسلمين في كل مكان في جميع أنحاء العالم بدء العام الهجري الجديد به، لأنه يعد من أعظم العبادات التي لها فضل كبير على كل مسلم، بحيث يمكن للمسلم الدعاء بكل ما يشاء ويرغب كما أمرنا الله تعالى وهو موقن بالإجابة، سواء التزم بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا بأحد الأدعية الحسنة له ولجميع المسلمين، فقال تعالى : ” ادعوني أستجب لكم “.
أجمل ادعية العام الهجري الجديد 1444
اللهم إني أسألك في العام الهجري الجديد أن تغفر لي ذنوبي واستر لي عيوبي، وارض عني واهدني إلى طريقك المستقيم وارزقنا من فضلك العظيم.
اللهم إنا نسألك في بداية العام الهجري الجديد أن تجعله من أفضل الأعوام وأكثرها خير وبركة وأقسم لنا من الخير والبركة والفضل ما يحقق لنا السعادة بعد الحزن والشفاء بعد المرض والنور بعد الظلام والكرب.
اللهم اهدنا واغفر لنا وعافنا واعف عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا وارزقنا رحمتك قبل الموت وبعد الموت يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تخرجنا من العام الحالي إلا وقد غفرت لنا وعفوت عنا، وارزقنا في العام الجديد رحمه وعفو ومغفرة ورضوان، لنا ولوالدينا الأحياء والأموات.
أفضل الدعاء المستجاب في السنة الهجرية 1444
اللهم فرج عنا الهم والغم وعافنا واعف عنا، واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، اللهم ارزقنا سعادة لا تنتهي وشفاء لا يغادر سقما، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم إنا نسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
دعاء رأس السنة الهجرية 1444
اللهم في رأس العام الهجري الجديد نوعوك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وافتح لنا أبواب الرزق الواسعة، واغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا وأدخلنا الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب بجودك وكرمك وعفوك يا أكرم الأكرمين.
اللهم في عامنا الجديد اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.
اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تمنن علي بكرمك وفضلك ورحمتك وارزقني من الخير أعظمه.
مع بداية العام الهجري الجديد أسألك اللهم إن تغفر لنا الذنوب والخطايا، وترزقنا توبة لانأثم بعدها أبدا، اللهم إني أتوب إليك من كل ذنب عظيم وكل عمل لا يرضيك، اللهم بشرني بالخير كما بشرت عبدك يعقوب بيوسف عليه السلام، وافتح لي عامي بالخير واختمه بالخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.