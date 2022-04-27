دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب مختصر للشعراوي خلال شهر رمضان

زادت وتيرة البحث بصورة كبيرة عن دعاء ختم القرآن الكريم من المسلمين في السعودية والعالم الإسلامي على محركات البحث، ولما لا ونحن في شهر رمضان المبارك الذي يتنافس ويتسابق فيه المسلمون على فعل الخيرات والأعمال الصالحة وختم القرآن الكريم أكثر من مرة حيث يتضاعف الثواب والجزاء في هذا الشهر المبارك، ويتمنى المسلمون أن يكون العام كله رمضان بسبب ما فيه من خير للمؤمن وانشراح للصدر وتيسير لأموره فهو خير الشهور وأفضلها خاصة أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم هو معجزة رسولنا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم الذي نزله الله عز وجل عليه لدعوة قريش والأقوام الأخرى إلى الإسلام، ونكتب لكم هذه المقالة على موقعنا “نجوم مصرية” لنوضح لكم أدعية ختم المصحف الشريف للأئمة الكبار، فتابعونا.

دعاء ختم القرآن مكتوب

للقرآن الكريم مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فكلما يقرأ المسلم كتاب الله يأخذ على كل حرف عشرة حسنات، والله عز وجل يضاعف الجزاء لمن يشاء خاصة في شهر رمضان المبارك، ونوضح لكم أبرز الأدعية التي يمكنهكم الدعاء بها إلى الله عز وجل بعد ختم المصحف الشريف، ونوضحها لكم كالتالي:

اللهم أرحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة*اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لى حجة يارب العالمين * اللهم أصلح لى دينى الذي هو عصمة أمري وأصلح لى دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر * اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح * اللهم اني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازينى وحقق امانى وأرفع درجاتي وتقبل صلاتى وأغفر لي خطيئاتى وأسألك العلا من الجنة * اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار * اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة * اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ماتبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا من مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وأجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وأنصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا * اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضى إلا قضيتها ياأرحم الراحمين * ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيراً.

أدعية ختم القرآن

هناك بعض الأدعية الأخرى التي يُستحب الدعاء بها بعد الإنتهاء من ختم القرآن الكريم وفقنا الله وإياكم، ونوضحها لكم كالتالي:

“اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ”.

“اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ”.

“اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ العَالَمِينَ”.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم أبرز الأدعية لختم القرآن الكريم نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم قرائتنا للقرآن خلال هذا الشهر الفضيل