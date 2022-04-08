دعاء اول جمعه في رمضان 2022 – 1443 .. أفضل أدعية للجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك

يتساءل العديد من الأشخاص في الوطن العربي والعالم الإسلامي كله الآن عن دعاء اول جمعه في رمضان، وذلك حيث يحل علينا اليوم أول جمعة في رمضان المبارك لعام 2022 ميلاديًا و 1443 هجرياً، ويرغب الجميع في ترديد دعاء اول جمعه في رمضان المبارك لما فيه من ثواب واستجابة بمشيئة الله تعالى، فمنذ بداية شهر رمضان الكريم ويتساءل الجميع بشكل يومي عن أدعية لشهر رمضان من أجل التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وذلك لما في هذا الشهر الكريم من فضل وعتق من النيران ورحمة من الله، ونستعرض معكم الآن في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري عدد من الأدعية المميز في خلال هذا الشهر الكريم.

دعاء اول جمعه في رمضان

يعتبر دعاء اول جمعه في رمضان واحد من أكثر المواضيع التي تشتعل بها محركات البحث المختلفة في العالم الإسلامي كله حيث يرغب الجميع في معرفة هذا الدعاء من أجل ترديده طوال اليوم الجمعة الموافق السابع من شهر رمضان المبارك 2022 – 1443، وجاء نص هذا الدعاء كالآتي:-

اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك معلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولرضاك راجون فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك، إلهي ما تفضلت به من فضلك علينا فتممه، وما وهبت لنا من كرمك فلا تسلبه، وما سترته علينا بحلمك فلا تكشفه اللهم بحق أول ليله جمعة من شهر رمضان اللهم أجبر خاطرنا بما نتمنى وأرح قلوبنا بما أنت أعلم به منا يارب العالمين

أدعية الجمعة الأولى من رمضان

كما نقدم لكم أفضل الأدعية التي يستحب الدعاء بها في اول جمعة في رمضان المبارك: