دعاء الرزق: بعض الآيات التي تسبب الرزق

تتعدد أشكال الرزق عند الناس، فمن الناس من يطلب أمولًا ومنهم من يطلب عافية ومنهم من يطلب علمًا أو أبناءً، وهناك من يطلب الرزق بالعمل لأن الإسلام حثنا على العمل والرزق الحلال، وما دام الإنسان يحيا فهو دائمًا في حاجة للدعاء بالرزق الحلال لأن الإنسان لا يستطيع العيش بدون الرزق الذي تتعدد أشكاله على هيئة مال أو علم أو أبناء، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: “الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا”.

في هذا المقال سنتناول بعض الآيات والأدعية التي إذا دعا بها الإنسان كانت سببًا في توسيع رزق الإنسان بإذن الله وتسريعه.

آيات الرزق في القرآن

من الآيات التي تجلب الرزق في القرآن الكريم والتي إذا قالها الإنسان انشرح صدره وفرج كربه بإذن الله، هي سورة الشرح وهي صورة قصيرة من جزء عم وعدد آياتها ثمانية آيات، قال الله تعالى: “أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ”، من قرأها بنية تفريج الكرب، فرج كربه بإذن الله.

وكذلك الآيات في سورة “نوح”، “فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا”.

الأدعية التي وردت في السنة في باب توسعة الرزق

من الأدعية التي كان يلجأ بها الرسول إلى الله والتي حثنا على قولها وإحسان الظن بربنا، ونهانا عن أن نشعر باليأس والقنوط من رحمة الله، وأن نلجأ للدعاء حتى يوسع الله رزقنا، دعاء: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد”، رواه مسلم في صحيحه.

وفي حديث جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن قرأ “قل هو الله أحد”، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران”، أخرجه الحاكم.