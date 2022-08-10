دار الافتاء توضح حكم الحصول على قرض من البنك لعمل مشروع تجاري

ورد سؤال لدار الافتاء المصرية عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حكم الحصول على قرض من البنك لعمل مشروع، حيث يلجأ البعض إلى الحصول على قرض من البنك لعمل مشروع تجاري جديد، أو توسعة مشروع قائم، فيعد هذا الغرض للصرف وليس للترفيه، فقد يحتاج البعض إلى عمل مشروع إلا أنه لا يملك رأس المال الذي يبدأ به هذا النشاط التجاري، فيلجأ إلى تدبير رأس المال اللازم له، بالاقتراض من أحد البنوك، ويقوم بالسداد من أرباح المشروع، وقد ردت دار الافتاء على هذا السؤال، بما سننشره في السطور التالية .

حكم قرض البنك لعمل مشروع تجاري

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال المواطن بشأن الحكم الشرعي للحصول على قرض من البنك لعمل مشروع تجاري، موضحًا أن هناك أشكال عديد من القروض، منها قرض لشراء سيارة وآخر لشراء شقة، وفي هذه الحالة فإن البنك يعتبر وسيط، يقوم بشراء السلعة للعميل ثم يقوم بنقل ملكيتها للمشتري بعد سداد ثمنها، وهذا ليس محرمًا، وعلى الجانب الآخر فإن البعض يقدم دارسة جدوى للحصول على قرض لعمل مشروع ما، فهذا ليس قرضًا كما يطلق عليه البعض إنما هو تمويل، مشيرًا إلى أن هناك قروض منزوعة الحرمة مثل أخذ قرض لعلاج مريض وهي من قبيل القروض التي تؤخذ للضرورة .

القروض المحرمة شرعًا

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك قروض محرمة شرعًا، ولا يجب التعامل بها، منها تلك القروض التي تجلب لصاحبها المصائب، مثل الذي يأخذ مالًا وهو يعلم جيدًا أنه لن يستطيع الوفاء به، وسداد قيمته إلى البنك، ما يؤدي إلى تعرض الشخص الحاصل على القرض لعقوبة السجن، ما يؤثر بالسلب على مستقبله وعائلته .

حكم أخذ قرض لتوسعة التجارة

وفي نفس السياق، أوضح أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فرق بين القرض الشخصي الذي يحصل عليه أحد الأفراد وليس في حاجة إليه، وبين التمويل الذي يحتاج إليه الفرد لقضاء حاجة ملحة وضرورية لعمل شيء فارق في حياته، موضحًا أن التمويل الي يحصل عليه الشخص لعمل مشروع أو توسعة تجارته، فقد رأى الفقهاء أنه جائز، حيث تعد الفوائد التي يحصل عليها البنك من التمويل المقدم للعميل، من قبيل المشاركة في أرباح المشروع، وتعد الفوائد جزء من تلك الأرباح .