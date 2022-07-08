خير الدعاء دعاء يوم عرفة.. احذر أن يفوتك أفضل الأدعية ليوم عرفة مكتوبة وفضل صيامه

«خير الدعاء دعاء يوم عرفه»، هذا هو نص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (رواه الإمام الترمذي).

وروى الإمام مسلم (1348) عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء).

هذا وإن فضل يوم عرفة فضل عظيم، فقط أكمل الله فيه الدين، وأتم فيه النعمة، ورضي للأمة الإسلام دينا، حيث نزلت فيه الآية الكريمة (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).

أفضل أدعية يوم عرفة

يوم عرفة هو 9 من ذي الحجة 1443، والموافق يوم 8 يوليو 2022، وذلك وفقا لجميع البلدان الإسلامية، وفيما يلي أفضل أدعية ليوم عرفة، خير أيام العام.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

اللهم يامن لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك، وهب لنا ما لا يُنْقِصُك.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.

فضل صيام يوم عرفة

لصيام يوم عرفة فضل عظيم، وأجر كبير، فهو يكفر ذنوب عامين، عام قابل، وعام مضى، وذلك كله مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال «صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده» (رواه مسلم).

وهنا ينبغي الانتباه إلى أن التكفير للذنوب لا يشمل الكبائر، وهذا ما بينته الأحاديث الأخرى، وذلك مثل حديث «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر»، فالأحاديث يفسر بعضها بعضا.

الأعمال المستحبة في يوم عرفة

إن أحب عمل إلى الله في يوم عرفة هو التكبير لغير الحاج والدعاء والإكثار من الدعاء والتلبية للحاج، ولا تشرع التلبية لغير الحاج، حيث قال الإمام بن عبد البر في كتاب التمهيد: