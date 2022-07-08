ساعات قليلة ويبدأ الحُجاج الوقوف على جبل عرفات الذي يُعد ضمن أهم مناسك الحج، وجدير بالذكر أن يوم عرفة من الأيام المُباركات التي طالما انتظرها كافة المُسلمون في جميع أنحاء العالم للفوز بهذا اليوم العظيم الذي من خلاله يتم التضرع لله عز وجل من خلال العبادة والصوم والصلاة، وعبر تقريرنا التالي سوف نُوضح لكم من هو خطيب يوم عرفة 1443 محمد العيسى.. لذلك فضلاً تابعونا للتعرف على خطيب عرفة 2022.

يوم عرفة

يوم عرفة أو يوم الوقوف على عرفات هو اليوم التاسع من شهر ذي الحِجة، وهو أيضاً اليوم الذي يسبق “يوم النحر” مُباشرة، وجدير بالذكر فإن يوم عرفة يُعد من أفضل الأيام عِند الله سبحانه وتعالى، وهو أيضاً يوم وقفة عيد الأضحى المُبارك، فهو يوم التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، ومن جِهة أخرى فإن المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن يوم الـ8 من شهر ذي الحِجة هو يوم وقفة عرفة 2022.

“السعودية” تعيين محمد العيسى خطيباً ليوم عرفة 2022 – 1443

من قِبل “رئاسة شؤون الحرمين الشريفين” تم الإعلان عبر الصفحة الرسمية على مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter تعيين الشيخ “محمد العيسى” خطيباً ليوم عرفة، ومن جِهة أخرى قام الدكتور “عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس” الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتقديم التهنئة “للعيسى”، وقد شهد هذا الخبر تأييداً كبيراً من قِبل رواد التواصل الاجتماعي والترحيب بتعيين داعية “وسطي” ليتولى مَهمة خطبة يوم عرفة.

من هو خطيب عرفة 1443 – 2022؟

خطيب يوم عرفة 1443 – 2022 الشيخ الدكتور “محمد العيسى”، وهو من رجال الدين الذين تخرجوا جامعة “الإمام محمد بن سعود الإسلامية”، ويُذكر أن الشيخ “محمد بن عبد الكريم العيسى” من المشايخ الحاصلين على “شهادة البكالوريوس في الفقه”، وقد حصل على العديد من الترقيات وتدرج بالمراكز والمناصب المرموقة، ومن جِهة أخرى لم يقف الأمر على شهادة البكالوريوس فقط، بل دأب “العيسى” على الحصول على المزيد من الشهادات التعليمية ومن “الدرجات العُليا” في العلوم الإسلامية.

السيرة الذاتية محمد العيسى

بعد أن تطرقنا للإجابة على سؤال من هو خطيب يوم عرفة 2022 – 1443، سوف نُوضح لكم عبر الجدول التالي السيرة الذاتية للشيخ الدكتور “محمد بن عبد الكريم العيسى”، وهي كالآتي:

الاسم محمد بن عبد الكريم العيسى محل الميلاد المملكة العربية السعودية محل الإقامة المملكة العربية السعودية المُواطنة المملكة العربية السعودية الجنسية سعودي الجنسية العرق عربي الطائفة أهل السُنة والجماعة التعليم البكالوريوس – الدرجات العُليا المهنة رجل دين – شيخ – خطيب

ما هي أفضل الأعمال في يوم عرفة؟

يوم عرفة “وقفة عُرفات” هي ساعات قلائل يجب استغلالها للفوز العظيم، وجدير بالذكر أنه يجب استغلال تلك الساعات المُباركات كما يجب والتقرب من الله عز وجل، والتسبيح والتكبير والتهليل والصوم، وسوف نُوضح لكم أدناه أفضل الأعمال في يوم عرفة: