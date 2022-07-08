جبل عرفات أم جبل عرفة، ما المسمى الحقيقي وسبب تسميته بهذا الإسم

يعتبر يوم وقوف الحجاج على جبل عرفات أحد مناسك الحج التي يحتفي بها المسلمون، كما يعتبر الوقوف بجبل عرفة الركن الأهم والأعظم في مناسك الحج المقدسة، ولا يوجد أي خلاف أو شائبة حول هذا الركن، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم” الحج عرفة”.

لكن ما يختلف عليه اليوم هو اسم الجبل، فهل هو جبل عرفة أم جبل عرفات، فهنا نجد اختلاف العلماء على سبب التسمية، مع وجود العديد من الروايات.

لكن سواء كان الاسم عرفة أو عرفات، فقد قيل أنه برغم اختلاف الاسمين كتابةً إلا أن المعنى واحد، وهو اسم البقعة المعروفة التي يتم الوقوف بها، مع وجود بعض الآراء الأخرى والتي تفسر بأن “عرفات” هو اسم الجبل أو البقعة فقط، أما “عرفة” المراد بها اسم اليوم أي يوم الوقوف بعرفات، كما هناك بعض الآراء التي تقول بأن عرفات هو جمع كلمة عرفة، مما يوحي بأن كل تلك الأرض المحاوطة بالجبل فهي أرض عرفة.

دار الإفتاء المصرية ذكرت بأن جبل عرفات هو الموقع الذي التقى فيه كلاً من آدم وحواء، وذلك بعد أن أنزلهما الله من الجنة في مكانين مختلفين على الأرض.

كما ورد في بعض التفسيرات بأن جبريل عليه السلام كان يعلم سيدنا إبراهيم مناسك الحج وكان يطوف به في الجبل، فكان سيدنا جبريل يردد له “أعرفت” فيرد عليه سيدنا إبراهيم “عرفت، عرفت”، فمن هنا تم تسمية الجبل باسم جبل عرفات.

ولم تتوقف التفسيرات والآراء عند هذا الحد، فهناك تفسير آخر بأن الناس عندما يجتمعون على صعيد جبل عرفات، يعترفون بذنوبهم ويطلبون من الله العفو والغفران والرحمة، فأرجع البعض سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم نسبة لاعتراف الناس بذنوبهم، وأرجع البعض سبب التسمية إلى الرائحة الذكية الموجودة بالجبل والذي تعني العرف، برغم انتشار رائحة دم الذبائح في يوم النحر، إلا أن رائحته تظل زكية وعطرة، والله أعلم.

برأيك ما هو سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم، وأي تفسير من التفسيرات السابقة هو الأدق؟ بانتظار كافة آرائكم في التعليقات.