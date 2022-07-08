توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 بمصر و المغرب… التوقيت الصحيح

يبحث العديد منا في هذه الأيام المباركة عن مواعيد صلاة عيد الأضحى، حيث يعتبر موعد الصلاة هو شيئ مهم في العيد، اولا لكونها تقربا من الله عزوجل، وتانيا لمعرفة وقت ذبح الأضحية لأنه كما نعرف يتم ذبح الأضحية بعد أداء صلاة العيد، واليوم نتعرف عن موعد صلاة العيد بمصر وموعد صلاة عيد الأضحى 2022 بالمغرب، وقبل هذا نذكركم أن أول أيام العيد بمصر هو السبت الموافق للتاسع من يوليوز، وأول ايام عيد الأضحى المبارك بالمغرب هو يوم الأحد الموافق للعاشر من يوليوز شهر سبعة.

ماهو عيد الأضحى المبارك:

عيد الأضحى هو أحد العيدين، يوجد عيد الفطر الذي يكون مباشرة بعد إنتهاء رمضان، وعيد الأضحى والذي يكون مباشرة بعد نهاية يوم عرفة، حيث يقوم المسلمون بأداء الصلاة وذبح أضحيتهم تقربا بها إلى الله عزوجل وطلب غفرانه، وكذا توزيع اللحم على الأقارب و المساكين وأهل البيت.

مواقيت صلاة العيد بمصر:

أكد معهد الفلك في مصر على أن مواعيد صلاة عيد الأضحى هي كالتالي:

المحافظة التوقيت القاهرة 5:26 الإسكندرية 5:28 السويس 5:21 بور سعيد 5:19 شرم الشيخ 5:19 المنصورة 5:23 سوهاج 5:32 أسيوط 5:33 أسوان 5:32

موعد صلاة العيد 2022 بالمغرب

بخصوص موعد صلاة العيد بالمغرب، فستكون بعد 15 إلى 20 دقيقة من شروق شمس يوم عيد الأضحى، ويختلف هذا التوقيت من مدينة إلى أخرى.

سبب الإختلاف في العيد الذي بين المغرب والسعودية وباقي الدول العربية:

يتساءل العديد من المغاربة عن سبب تأخر عيد الأضحى عن المملكة بيوم واحد مختلفا عن أغلبية الدول العربية الأخرى، وفي هذا الصدد أكدت العديد من وسائل الإعلام المغربية على أن هذا الإختلاف شيئ طبيعي و انه يوجد عرفات الكبرى و عرفات الصغرى، فالأولى هي التي تسبق يوم العيد بالسعودية والثانية هي عند باقي الدول التي تأخر عنها عيد الأضحى بيوم واحد.

موعد عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية: