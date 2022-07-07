توقيتات صلاة عيد الأضحى وترددات القنوات الناقلة بكل مناطق المملكة العربية السعودية 1443 هـ
يستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم أيام عيد الأضحى المبارك وهي أيام مباركة من الله بها علينا بنفحات عظيمة و ثواب كبير هذه الأيام المباركة اقسم بها الله عزوجل في كتابه الكريم والعظيم لا يقسم الا بعظيم فعظمها بالعمل الصالح وكذلك اجتماع الأعمال الصالحة من صيام وصلاة وصدقة وحج و الاجر في هذه الأيام يعادل من ضحى بنفسه في سبيل الله
موعد صلاة العيد بتوقيت جميع مناطق المملكة
قام المرصد السعودي بتحديد توقيت صلاة العيد بكل المناطق الجغرافية بالمملكة العربية السعودية وهى كالآتى :
|المنطقة
|التوقيت
|مكة المكرمة
|6:04 صباحا
|المدينة المنورة
|6:05 صباحا
|جدة
|6:06 صباحا
|الرياض
|5:31 صباحا
|الدمام
|5:14 صباحا
|الطائف
|6:02 صباحا
|نجران
|5:24 صباحا
|القطيف
|5:14 صباحا
|تبوك
|6:04 صباحا
سنن العيد وآدابه لغير الحاج
الأضحية وهي تقرب من العبد إلى ربه في يوم العيد فقد ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ويتم ذبح الاضحية بعد الانتهاء من صلاة العيد وحتى غروب شمس أخر يوم من التشريق الثلاث ويستحب عدم أخذ من الشعر والظفر لمن نوى الاضحية بجاية من عشر ذي الحجة وحتى الانتهاء من الاضحية ثم يسمى عند الذبح و يستحب الأكل من الأضحية
صلاة العيد وهي سنة مؤكدة
- التكبير وهي سنة تبدأ من فجر يوم عرفة وحتى عصر اخر يوم من أيام التشريق وصيغة التكبير هى ” الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله, الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا, لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الأحزاب وحده”
- يتسحب الاغتسال والتطيب والتجمل ولبس احسن الثياب
- مخالفة الطريق بعد الانتهاء من صلاة العيد وذلك بأن يذهب من طريق ويرجع من طريق أخر
- تبادل التهنئة فيما بين المسلمين من اهل واصدقاء وأكل الطعام بعد الانتهاء من صلاة العيد
- وفيه ايضا يوم عرفة أعظم ايام الارض حيث يشهد حجاج بيت الله الحرام الوقوف بجبل عرفات وهو يوم يغفر الله فيه الذنوب ويمحو السيئات كما يقوم المسلمون بالأضحية واستقبال أيام العيد بكل ماهو خير للناس
تردد القنوات الناقلة لصلاة عيد الأضحى المباركقناة السعودية سنة HDالتردد 12284 عمودي 27500 حزمة عامةقناة الفتح SDالتردد 11900 عمودي 27500 حزمة عامةقناة الناس SDالتردد 12054 عمودي 27500 حزمة عامةقناة الرحمة SDالتردد 10873 عمودي 27500 حزمة عامةقناة اقرآ SDالتردد 12034 افقي 27500 حزمة عامةقناة المديح SDالتردد 11747 عمودي 27500 حزمة عامةقناة مدح النبي SDالتردد 12562 عمودي 27500 حزمة شرقيةقناة الاردن سما SDالتردد 12399 عمودي 27500 حزمة عامة