توقيتات صلاة عيد الأضحى وترددات القنوات الناقلة بكل مناطق المملكة العربية السعودية 1443 هـ

يستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم أيام عيد الأضحى المبارك وهي أيام مباركة من الله بها علينا بنفحات عظيمة و ثواب كبير هذه الأيام المباركة اقسم بها الله عزوجل في كتابه الكريم والعظيم لا يقسم الا بعظيم فعظمها بالعمل الصالح وكذلك اجتماع الأعمال الصالحة من صيام وصلاة وصدقة وحج و الاجر في هذه الأيام يعادل من ضحى بنفسه في سبيل الله

موعد صلاة العيد بتوقيت جميع مناطق المملكة

قام المرصد السعودي بتحديد توقيت صلاة العيد بكل المناطق الجغرافية بالمملكة العربية السعودية وهى كالآتى :

المنطقة التوقيت مكة المكرمة 6:04 صباحا المدينة المنورة 6:05 صباحا جدة 6:06 صباحا الرياض 5:31 صباحا الدمام 5:14 صباحا الطائف 6:02 صباحا نجران 5:24 صباحا القطيف 5:14 صباحا تبوك 6:04 صباحا

سنن العيد وآدابه لغير الحاج

الأضحية وهي تقرب من العبد إلى ربه في يوم العيد فقد ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ويتم ذبح الاضحية بعد الانتهاء من صلاة العيد وحتى غروب شمس أخر يوم من التشريق الثلاث ويستحب عدم أخذ من الشعر والظفر لمن نوى الاضحية بجاية من عشر ذي الحجة وحتى الانتهاء من الاضحية ثم يسمى عند الذبح و يستحب الأكل من الأضحية

صلاة العيد وهي سنة مؤكدة