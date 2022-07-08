يبحث الكثير من الناس عن تكبيرات عيد الأضحى، سواء للتذكير أو للمعرفة، ليرددوها عقب كل صلاة من فجر يوم عرفة الذي يصوم فيها كثير من المسلمين أن لم يكن جميعهم، إلى غروب ثالث أيام التشريق، وهي مهمة للكثير من الناس ولها صيغة معينة في مصر ودارجه من قديم الزمان.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

هذه الصيغة هي الدارجة بين المصريين ومعروفة من قبل جميع البيوت المسلمة المصرية، وهي :

(الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا هو له وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا).

موعد تكبيرات عيد الأضحى

تقام تكبيرات العيد كإشعاراً بوحدة الأمة وإظهاراً للعبودية، تبدأ تكبيرات العيد الأضحى من فجر يوم عرفة الذي يصوم فيها كثير من المسلمين أن لم يكن جميعهم، إلى غروب ثالث أيام التشريق كما ذكرنا في المقدمة، وتكون التكبيرات جماعة أو فردي في البيوت بين الأسرة بخلاف أنها تسمع على التليفزيون وفي المساجد، كما أنها يتم ترديدها في المساجد مع الإمام عقب الصلاة.