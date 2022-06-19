تعرف على موعد عيد الأضحى رسميا في مصر وما هو عدد أيام إجازة العيد 2022

يترقب المصريون موعد عيد الأضحى 2022 بشغف، حيث تعد الوقفة هي أول أيام إجازة عيد الأضحى تبعا لما يرد في تقرير لإجازات عام 2022 والتي تحددها الدولة، وتكون بواقع حوالي عشر أيام إجازة رسمية وهي المتبقية خلال هذا العام، وذلك بعد انتهاء كل من إجازة شم النسيم والعمال وعيد الفطر المبارك، كما تعتبر إجازات شهر يوليو من عام 2022 هي أكثر الشهور إجازة بسبب كثرة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022، بالإضافة إلى ذكرى ثورة 23 يوليو وكذلك إجازة رأس السنة الهجرية.

موعد عيد الأضحى 2022 وعدد أيام الإجازة

يعتبر عيد الأضحى 2022 أحد مواسم الفرحة الكبرى لدى المسلمين

يوافق عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفات وهو الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لمباشرة أهم مناسك الحج

تنقضي أيام عيد الأضحى يوم 13 ذي الحجة

طبقا لما جاء في الحسابات الفلكية يكون موعد وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو

موعد عيد الأضحى بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022

و بالتقويم الهجري 10 ذي الحجة 1443

وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، والذي يوافق 13 ذي الحجة لعام 1443

من المقرر أن تكون أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022

إجازات شهر يوليو 2022 للموظفين بالقطاع الحكومي

ويحتوي شهر يوليو 2022 على أكبر عدد من إجازات العام 2022، حيث يتضمن إجازة 30 يونيو، بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، بالإضافة إلى إجازة رأس السنة الهجرية المباركة.

وتكون إجازات عام 2022 كالتالي: