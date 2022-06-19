تعرف على موعد عيد الأضحى رسميا في مصر وما هو عدد أيام إجازة العيد 2022
يترقب المصريون موعد عيد الأضحى 2022 بشغف، حيث تعد الوقفة هي أول أيام إجازة عيد الأضحى تبعا لما يرد في تقرير لإجازات عام 2022 والتي تحددها الدولة، وتكون بواقع حوالي عشر أيام إجازة رسمية وهي المتبقية خلال هذا العام، وذلك بعد انتهاء كل من إجازة شم النسيم والعمال وعيد الفطر المبارك، كما تعتبر إجازات شهر يوليو من عام 2022 هي أكثر الشهور إجازة بسبب كثرة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022، بالإضافة إلى ذكرى ثورة 23 يوليو وكذلك إجازة رأس السنة الهجرية.
موعد عيد الأضحى 2022 وعدد أيام الإجازة
- يعتبر عيد الأضحى 2022 أحد مواسم الفرحة الكبرى لدى المسلمين
- يوافق عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفات وهو الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لمباشرة أهم مناسك الحج
- تنقضي أيام عيد الأضحى يوم 13 ذي الحجة
- طبقا لما جاء في الحسابات الفلكية يكون موعد وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو
- موعد عيد الأضحى بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022
- و بالتقويم الهجري 10 ذي الحجة 1443
- وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، والذي يوافق 13 ذي الحجة لعام 1443
- من المقرر أن تكون أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022
إجازات شهر يوليو 2022 للموظفين بالقطاع الحكومي
ويحتوي شهر يوليو 2022 على أكبر عدد من إجازات العام 2022، حيث يتضمن إجازة 30 يونيو، بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، بالإضافة إلى إجازة رأس السنة الهجرية المباركة.
وتكون إجازات عام 2022 كالتالي:
- يوم الخميس 30 يونيو 2022 إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو
- يوم الجمعة 8 يوليو حتى 12 يوليو إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- يوم السبت 23 يوليو 2022 إجازة بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو
- يوم السبت 30 يوليو إجازة 2022 بمناسبة رأس السنة الهجرية.
- يوم الخميس 6 أكتوبر إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى حرب 1973
- يوم السبت 8 أكتوبر إجازة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
انا من ساحل طحطا وناس متواضعه وبدي ادخل المسابقه واتمني انوا يتحقق حلمي الوحيد انا اول مره ادخل المسابقه وده رقم تلفوني وبتمني انوا اكسب انا جاهزه لاي سؤال 01156121183