تردد قناة مكة المكرمة بث مباشر وقفة عرفات 1443-2022

الآن يمكنك تنزيل تردد قناة مكة المكرمة ومشاهدة شعائر الحج 2022، ومشاهدة بث مباشر وقفة عرفات 1443هـ، حيث يستعد حجاج بيت الله للصعود على جبل عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، والذي يوافق يوم الجمعة 8 يونيو 2022، ويصوم هذا اليوم المسلمون بأنحاء العالم تقربا إلى الله عز وجل؛ لتكفير ذنوب سنة ماضية وعام قادم، وتبث قناة مكة المكرمة شعائر الحج لعام 2022، حيث يقضى حجاج بيت الله يوم التروية في مشعر منى، ثم يتوجه بعدها المسلمون فجر الجمعة لجبل عرفات، ويبقى الحجيج فيه حتى الغروب وذلك قبل التوجه لمشعر مزدلفة، ويمكن للمسلمون في جميع أنحاء العالم مشاركتهم ومشاهدة بث مباشر وقفة عرفات عبر قناة مكة المكرمة.

بث مباشر وقفة عرفات

تنقل قناة مكة المكرمة شعائر الحج لعام 2022 مـ، لذا يمكنك أن تشاهد بث مباشر نقل صلاة وخطبة يوم عرفة 1443 عبرالقناة، وسوف يخطب بيوم عرفة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وتبث الخطبة عبر قناة مكة المكرمة لكل المسلمون بالعالم.

من خلال بث مباشر قناة مكة ، تنقل القناة باستمرار شعائر الحج، وهذا العام أقبل الحجيج بعد عامين من كورونا التي منعت الحج، ويحج هذا العام ما يقرب من 9 مليون حاج من كل دول العالم.

قناة مكة المكرمة بث مباشر

يوم عرفة هو يوم من أهم أيام الله عز وجل، حيث يبحث فيه المسلمين عن نيل الأجر والثواب، ويفضل الدعاء في هذا اليوم وصيام يوم عرفة لغير الحجاج للتقرب إلى لله عز وجل، وفي هذا اليوم تبث الشعائر على قناة مكة المكرمة، كما تبث القناة “القران الكريم” عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل “تويتر”، وايضا تبث عبر “اليويتوب” على مدار الـ 24 ساعة.

ويأتي هذا في إطار التطور التكنولوجي ومواكب وزارة الثقافة والإعلام لهذا التطور، لكي يستفيد منة المسلمون بجميع أنحاء العالم،حيث يتم البث بتقنية HD.

تردد قناة مكة المكرمة بث مباشر 2022

تبث القناة عبر القمر لصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وأيضا عبر القمر الصناعي الهوت بيرد