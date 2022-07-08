في يوم عرفة وفي أيام عيد الأضحى المبارك يبحث كثير من الناس عن تردد قناة تكبيرات العيد 2022 على النايل سات، والتي تنقل للمشاهدين مناسك الحج على مدار الساعة، مع تكبيرات العيد خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، كما تستمر التكبيرات في أيام التشريق، إلى غروب شمس اليوم الرابع لعيد الأضحى، ولهذا سنعرض لكم تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات لعام 2022، وقناة أخرى تقوم بنقل البث المباشر للتكبيرات في الحرم المكي، وقنوات إضافية أيضًا.

تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات 2022

يمكن القيام بضبط تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات 2022، والتي تقوم بنقل تكبيرات العيد على شاشتها عن طريق ضبط التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 10728.

تردد قناة أخرى تقوم بنقل تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022

يوجد بعض القنوات الفضائية الدينية أيضًا التي تقوم ببث وإذاعة تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022 في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لعام 1443 هـ، وحتى غروب اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، والتي منها قناة السعودية قرآن.

تردد قناة السعودية قرآن

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قنوات أخرى ستنقل تكبيرات العيد

قناة السعودية سنة HD

التردد 12284 عمودي 27500.

قناة الفتح SD

التردد 11900 عمودي 27500.

قناة الناس SD

التردد 12054 عمودي 27500.

قناة اقرأ SD

التردد 12034 أفقي 27500.

قناة الرحمة.

موعد عيد الأضحى 2022

اليوم الجمعة هو يوم عرفة الذي هو يوم الدعاء و فعل الخير واستجابة الدعاء، ثم يأتي في الغد عيد الأضحى المبارك، وهو يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو الجاري، وتستمر أيام العيد حتى يوم الثلاثاء الذي يوافق 12 من الشهر نفسه.