إسلاميات

“بث مباشر” تردد قناة السعودية للقرآن الناقلة لـ خطبة عرفة وتكبيرات عيد الأضحى 1443

محمد أحمد

بدأ الحجاج في النفير إلى عرفات الله، للوقوف بجبل عرفات في يوم مشهود خير يوم طلعت فيه الشمس، حيث يتوافد مئات الآلاف مهللين وملبيين ومكبرين “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لا لبيك، إن الحم والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، يتجهون في صعيدًا واحد، مرتدين لونًا واحدً، يتضرعون لرب واحد، ومعهم قلوب وأنظا مئات الملايين من المسلمين في شتى بقاع الأرض، لمشاهدة ومتابعة هذا الحدث الجلل، متمنيين اللحاق بهم.

تردد قناة السعودية للقرآن الناقلة لـ خطبة عرفة وتكبيرات عيد الأضحى 1443

قناة السعودية للقرآن

ومع بدء توافد الحجاج إلى عرفات الله، يبحث الملايين عن تردد القنوات الناقلة لشعائر خطبة الجمعة وخطبة عرفات من المسجد الحرام، ونقل بث مباشر لوقوف الحجاج على جبل عرفة، ورؤية التهليل والتكبيرات، وتكبيرات عيد الأضحى المبارك، وهو ما يُمكن رؤيته عبر عدد من القنوات، من أبرزها قناة السعودية للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

تردد قناة السعودية للقرآن

  • التردد 12015
  • معدل الترميز 27500
  • القمر نايل سات
  • معدل الخطأ 3\4.
تردد قناة السعودية قرآن
“بث مباشر” تردد قناة السعودية للقرآن الناقلة لـ خطبة عرفة وتكبيرات عيد الأضحى 1443

تردد قناة كنوز الجديد

  • التردد 10728
  • الاستقطاب أفقي
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة القران الكريم Saudi Quran على النايل سات
قناة السعودية للقرآن الكريم

تردد قناة تكبيرات العيد

  • التردد 10728
  • معدل الترميز 27500
  • الاستقطاب أفقي

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    اللهم انصر واحفظ المسلمين في كل مكان ويارب عليك بالظالمين

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  2. محمود سيد يقول

    الدعاء لي مغفره الذنوب العمل الصالح

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