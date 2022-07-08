“بث مباشر” تردد قناة السعودية للقرآن الناقلة لـ خطبة عرفة وتكبيرات عيد الأضحى 1443
بدأ الحجاج في النفير إلى عرفات الله، للوقوف بجبل عرفات في يوم مشهود خير يوم طلعت فيه الشمس، حيث يتوافد مئات الآلاف مهللين وملبيين ومكبرين “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لا لبيك، إن الحم والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، يتجهون في صعيدًا واحد، مرتدين لونًا واحدً، يتضرعون لرب واحد، ومعهم قلوب وأنظا مئات الملايين من المسلمين في شتى بقاع الأرض، لمشاهدة ومتابعة هذا الحدث الجلل، متمنيين اللحاق بهم.
قناة السعودية للقرآن
ومع بدء توافد الحجاج إلى عرفات الله، يبحث الملايين عن تردد القنوات الناقلة لشعائر خطبة الجمعة وخطبة عرفات من المسجد الحرام، ونقل بث مباشر لوقوف الحجاج على جبل عرفة، ورؤية التهليل والتكبيرات، وتكبيرات عيد الأضحى المبارك، وهو ما يُمكن رؤيته عبر عدد من القنوات، من أبرزها قناة السعودية للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
تردد قناة السعودية للقرآن
- التردد 12015
- معدل الترميز 27500
- القمر نايل سات
- معدل الخطأ 3\4.
تردد قناة كنوز الجديد
- التردد 10728
- الاستقطاب أفقي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة تكبيرات العيد
- التردد 10728
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب أفقي
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