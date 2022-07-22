تحديد موعد رأس السنة الهجرية في الدول العربية 1444

يتم حساب بداية أي شهر هجري بواسطة ولادة هلال هذا الشهر قبل غروب شمس يوم الرؤية، بحيث يبقي في السماء بعد الغروب لفترة مناسبة لرؤيته، لذلك قرر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر حسب الحسابات الفلكية، أن يوم الجمعة 29 يوليو/تموز 2022م، سيكون المتمم لشهر ذي الحجة 1443هـ، وتكون غرة شهر المحرم 1444هـ فلكيا هي يوم 30 يوليو/ تموز 2022 في جميع الدول العربية، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي تفاصيل أكثر حول موعد رأس السنة الهجرية في كافة الدول العربية 1444.

رأس السنة الهجرية1444

تكون بداية رأس السنة الهجرية بشهر محرم وهي السنة الجديدة التي يحتفل فيها المسلمون بداية السنة الهجرية وفقًا للتقويم الإسلامي في كافة الدول الإسلامية والعربية، حيث يتم اعتماد التقويم الهجري عند المسلمين تحديدًا في 17 هجري، والكثير يعتمدون على هذا التقويم في تحديد مواعيد الدوام والإجازات والمناسبات الدينية والوطنية في كافة مجالات الحياة المختلفة.

موعد إجازة راس السنة الهجرية

وفقاّ للحسابات الفلكية من قبل الجهات المختصة برصد بداية هلال السنة الهجرية.فإنَّ موعد إجازة رأس السنة الهجرية تبدأ يوم السبت الموافق 30/ يوليو/ 2022مـ الموافق 1/ محرّم/ 1444هـ علمًا أن آخر يوم من أيام السنة من المرجح أن يكون يوم الجمعة الموافق 29/ يوليو/ 2022مـ.

موعد شهر محرم 1444

يبدأ موعد غرّة شهر محرم 1444هـ بتاريخ 30/ يوليو/ 2022مـ تحديدًا يوم السبت، علمًا أن بداية رأس السنة الهجرية للعام الجديد 1444هـ ستكون في تاريخ 1/ محرّم/ 1444هـ كونه هو الشهر الأول من الأشهر الهجرية التي تم اعتماده منذ زمن بعيد في زمن الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في 17 للهجرة.

أشهر السنة الهجرية بالترتيب

يعتبر عدد شهور السنة الهجرية هو 12 شهرًا منهم ما يلي: