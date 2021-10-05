تاريخ المولد النبوي الشريف 2021 في الجمهورية المصرية

تاريخ المولد النبوي الشريف 2021 كثيرا ما ينتظره المسلمين أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع بقاع البلاد الإسلامية على مدار السنين ويعتبرونه عيدا دينيا آخر ولاينسون فضل هذا اليوم بما آتاهم من خير وبركة وسبب نورهم في الحياة الدنيا والآخرة، وطرق احتفالهم بهذا اليوم متنوعة تختلف من منطقة لأخرى كشراء الحلويات، تقديم الهدايا وفي مناطق أخري يحضرون أشهى الأطباق التقليدية واجتماع العائلات على هذا الحدث العظيم، كذلك تكريم الطلاب في المساجد الحافظين لكتاب الله، إضافة إلى الإكثار من الصلاة على خير الهدي عليه الصلاة والسلام والعبادات،حلق الذكر والأناشيد الدينية.

تاريخ المولد النبوي الشريف 2021

معروف عند الأمة الإسلامية أن اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هو تاريخ مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا التاريخ يكون مصحوبا بعطلة مدفوعة الأجر من حكومات الدول الإسلامية والعربية من بينها مصر، وهذه العطلة تضم حتى القطاع الخاص، وحسب ما أكشفت عنه هيئة البحوث الفلكية المصرية أن المولد النبوي الشريف لهذا العام 1443هجري يتوافق مع يوم الإثنين المقبل اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر 2021 ميلادي، لكن يوم العطلة ستكون مؤجلة ليوم الخميس 21 أكتوبر حسب قانون الخدمة المدنية الذي أضيف بمرسوم وزاري أن الإجازات التي تكون في منتصف الأسبوع ترحل إلى نهاية الأسبوع.

الإحتفال بالمولد النبوي

تدور العديد من الآراء والإختلافات حول مشروعية الإحتغال بهذا اليوم بين مؤيد ومرحب بهذا الاحتفال وبين معارض نافي للفعل،لكن حسب دور الفتاوى المعتمدة في مصر وغيرها أن الاحتفال ليس من المحرمات شرعا،بل يكون يوم للدعاء والتقرب لله عز وجل والصلاة على الحبيب المصطفى.