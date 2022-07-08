“بث مباشر Live” الآن من جبل عرفات والنفير إلى مزدلفة 1443

خير يوم طلعت فيه الشمس، بدأ الحجاج الآن في الصعود إلى جبل عرفات، لإحياء ركن الحج الأعظم اليوم التاسع من شهر ذي حجة خير أيام الدنيا، وشاهد ومشهود حيث جُمع اليوم بين عرفات ويوم الجمعة لتكون الهدية هديتين، يعيش المسلمين الآن في شتى بقاع الأرض لحظات سعيدة وهم يشاهدون الحجاج ملبين ومهللين لرب العرش العظيم، وقلوبهم تتمنى اللحاق بهم عن قريب.

بث مباشر جبل عرفات

ويتابع المسلمين نفير الحجاج إلى عرفات الله، في أجواء روحانية بملابس بيضاء وبصوت واحد مهللين “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك”، وتبث العديد من القنوات الفضائية وعبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، صعود الحجاج إلى جبل عرفة، وبث مباشر لخطبة عرفات من بيت الله الحرام وخير بقاع الدنيا.

عرفات الآن

ويُمكنكم متابعة البث المباشر الآن لقناة الإخبارية الرسمية السعودية من جبل عرفات ومن بيت الله الحرام، فاللهم ارزقنا حج بيته الحرام والوقوف بعرفة:

فضل صيام يوم عرفة والأدعية الواردة| والأعمال الصالحة المُستحبة فيه 1443

وليكن لساننا اليوم دائمًا رطبًا بذكر الله والتهليل والتكبير، لكي نعيش في أنفسنا أجواء الحج ونفحاته، والتقرب إلى الله عزوجل بالدعاء وبالصيام والأعمال الصالحة، وأداء الصلوات في المساجد، وقراءة القرآن الكريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

ويبدأ الحجاج الأن ومع غروب الشمس في النفير من عرفة إلى مزدلفة للمبيت بها، ويقومون بأداء صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويُقصد هنا أن يؤخر صلاة المغرب حتى دخول وقت العشاء، ويستحب للحاج الإكثار من الدعاء والأذكار، ثم بعد ذلك يقوم بالتزود بالحصى، ثم يقضي ليلته في مزدلفة حتى يصلي الفجر، بعد ذلك يتوجه الحاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.