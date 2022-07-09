“بث مباشر Live” تكبيرات عيد الأضحى وصلاة العيد 2022 ورمي الجمرات

يهل علينا اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443 – 2022، أول أيام التشريق، حيث بدأ الحجاج في الاستعداد لرمي جمرة العقبة، في الوقت الذي بدأ فيه الملايين من المسلمين في شتى بقاع الأرض للخروج، لأداء صلاة العيد في المساجد والساحات التي اُعدت خصيصًا لهذا الحدث، في الوقت الذي رُفعت فيه التهليلات والتكبيرات.

صلاة عيد الأضحى المبارك

وتبث عددًا من القنوات السعودية والإخبارية والسعوديية للقرآن الكريم الآن نفرة الحجاج من مزدلفة لرمي جمرات العقبة، وحركة الحجاج وهم يبلون للمولى عزوجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لا بيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك”، وإليكم البث المباشرة الآن:

تكبيرات العيد 2022

في حيث تنقل قناة أنا مسلم في بثها المباشر على موقع اليوتيوب، تكبيرات عيد الأضحى المبارك بصوت جميل رائعة يُريح النفوس، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلاً، صدق وعد ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

وفي مشهد مهيب للحجاج الآن وهم يرمون الجمرات، تنقل قناة الإخبارية الفعاليات على الهواء مباشرةً، وتتجه أنظار ملايين المسلمين وهم يشاركون الحجاج فرحتهم، متمنيين اللحاق بهم عن قريب.

يهمك أيضًا:

كيفية أداء صلاة العيد وعدد تكبيراتها في الركعتين| وكيف تُصليها النساء بالبيت؟

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية والدول العربية 2022