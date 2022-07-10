” انشودة هل لك سر عند الله ” كلمات lyrics مكتوبة كاملة

انشودة هل لك سر عند الله، هي إحدى أناشيد مشاري العفاسي الإسلامية الشهيرة التي تخطت حاجز ال 26 مليون مشاهدة على اليوتيوب ومازالت معلقة بأذهان الناس حتى اليوم واليوم سنقدمها لكم مكتوبة كاملة.

هل لك سر عند الله مشاري العفاسي

اسم الأنشودة هل لك سر عند الله المنشد الأصلي الشيخ مشاري راشد العفاسي تاريخ الإنتاج سبتمبر 2017

هل لك سر عند الله اسلام صبحي

كلمات انشودة هل لك سر عند الله

هل لكَ سِرٌّ عِندَ اللهْ؟

بينكَ أنتَ وبينَ الله؟

هل لكَ صَدَقاتٌ تَخفى

لا يعلمها إلا اللهْ

قِصصٌ لا تُكشَفُ إلا

بكتابكَ حينَ ترى اللهْ

ما أحراكَ بهذا أنْ

يَكبُرَ قَدرُكَ عِندَ اللهْ

هل لكَ سِرٌّ عِندَ اللهْ؟

بينكَ أنتَ وبينَ الله؟

هل لكَ صَدَقاتٌ تَخفى

لا يعلمها إلا اللهْ

قِصصٌ لا تُكشَفُ إلا

بكتابكَ حينَ ترى اللهْ

ما أحراكَ بهذا أنْ

يَكبُرَ قَدرُكَ عِندَ اللهْ