إسلاميات

” انشودة هل لك سر عند الله ” كلمات lyrics مكتوبة كاملة

أحمد هشام محمد

انشودة هل لك سر عند الله، هي إحدى أناشيد مشاري العفاسي الإسلامية الشهيرة التي تخطت حاجز ال 26 مليون مشاهدة على اليوتيوب ومازالت معلقة بأذهان الناس حتى اليوم واليوم سنقدمها لكم مكتوبة كاملة.

هل لك سر عند الله مشاري العفاسي

اسم الأنشودة هل لك سر عند الله
المنشد الأصلي الشيخ مشاري راشد العفاسي
تاريخ الإنتاج سبتمبر 2017

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هل لك سر عند الله اسلام صبحي 

كلمات انشودة هل لك سر عند الله

هل لكَ سِرٌّ عِندَ اللهْ؟

بينكَ أنتَ وبينَ الله؟

هل لكَ صَدَقاتٌ تَخفى

لا يعلمها إلا اللهْ

قِصصٌ لا تُكشَفُ إلا

بكتابكَ حينَ ترى اللهْ

ما أحراكَ بهذا أنْ

يَكبُرَ قَدرُكَ عِندَ اللهْ

هل لكَ سِرٌّ عِندَ اللهْ؟

بينكَ أنتَ وبينَ الله؟

هل لكَ صَدَقاتٌ تَخفى

لا يعلمها إلا اللهْ

قِصصٌ لا تُكشَفُ إلا

بكتابكَ حينَ ترى اللهْ

ما أحراكَ بهذا أنْ

يَكبُرَ قَدرُكَ عِندَ اللهْ

أحمد هشام محمد

كاتب محتوي مصري الجنسية لدي شغف كبير بالمواقع والتكنولوجيا ومجال التقنية وأسعي للإرتقاء بالمحتوي العربي.


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