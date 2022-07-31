إسلاميات

5 أدعية مأثورة عن النبي في بداية العام الهجري الجديد 1444

عبد الوهاب إسماعيل

مع بداية العام الهجري الجديد 1444، يزيد الأمل لدينا في بداية جديدة لحياتنا، نحقق فيها الأمنيات والآمال التي طالما دعونا الله بها، ومع بداية عام هجري جديد لا يوجد أفضل من دعاء النبي لكي نبدأ به أيام العام الهجري، وذلك لزيادة الثقة بالله لنحصل على ما نريد من أمنيات في الشهور القادمة، وسوف نعرض العديد من الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية العام، وذلك في سطور هذا المقال.

عام هجري جديد 1444

أدعية مأثورة هامة رددها مع بداية عام هجري جديد 1444

بدأ العام الهجري الجديد 1444، ومع البداية يأتي الأمل دائمًا في نفس الإنسان، ولا يزيد أملنا بالله تعالى إلا من خلال الدعاء والابتهال له سبحانه، وفيما يلي بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نرددها معًا مع بداية العام:

دعاء السنة الهجرية الجديدة

أدعية يوم عرفة يمكن الدعاء بها في هذا اليوم المبارك

  • اللَّهُمَّ يَا سَمِيعَ الدَّعَوَاتِ، يَا مُقِيلَ العَثَرَاتِ، يَا قَاضِيَ الحَاجَاتِ، يَا كَاشِفَ الكَرُبَاتِ، يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ، وَيَا غَافِرَ الزَّلاَّتِ، اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، الأحْيَاءِ مِنْهُم وَالأمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ.
دعاء العام الهجري الجديد 1444
دعاء العام الهجري الجديد 1444
  • اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ، أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشُهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يَولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ؛ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.
أهم أدعية العام الهجري الجديد 1444
أهم أدعية العام الهجري الجديد 1444
  • رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
أفضل أدعية العام الهجري الجديد 1444
أفضل أدعية العام الهجري الجديد 1444
  • وَجَّهْتُ وَجْهي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا، وَما أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا شَرِيكَ له، وَبِذلكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.
دعاء الاستفتاح - لبداية عام هجري جديد 1444
دعاء الاستفتاح – لبداية عام هجري جديد 1444
  • اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَسْرَفْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ.
من أدعية العام الهجري الجديد
من أدعية العام الهجري الجديد

دعاء رؤية الهلال الجديد

يبدأ العام الهجري الجديد بشهر قمري جديد وهو شهر الله المحرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى بداية بزوغ الهلال في السماء مع أول ليلة قمرية يدعو الله تعالى بهذه الدعاء:

اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

دعاء رؤية الهلال الجديد
دعاء رؤية الهلال الجديد
عبد الوهاب إسماعيل

كاتب ومدوّن ومسوّق إلكتروني، مؤسس ومدير شركة بيكسلز سيو المتخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي "محتوى نصي، صوتي، مصور أو فيديو، خبرة تزيد عن الـ 10 سنوات في مجال التسويق الإلكتروني والـ SEO وأرشفة المواقع، وأيضُا أعمل منذ فترة كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، ومهتم بمجال التعليم الإلكتروني.


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