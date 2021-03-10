التقويم الخاص بشهر شعبان 1442 وموعد غرة شعبان 2021

بالتزامن مع اقتراب بدأ شهر شعبان للعام الهجري 1442، فقد إزدادت بشكل كبير عمليات البحث عن التقويم الخاص بشهر شعبان، حيث أن التقويم الخاص بشهر شعبان يختلف من عام للآخر وذلك تبعا لا تقدمه المراكز المتخصصة في البحوث الفلكية وتحديد بداية ونهاية شهر شعبان، حيث يعتبر شهر شعبان من الشعور القمرية الذي يستلزم استطلاع الهلال الخاص به ليتم تحديد موعد بدايته بشكل تحديدي، بالإضافة الى تحديد نهايته، وفيما يلي سوف نقوم بعرض التقويم الهجري الخاص بشهر شعبان لهذا العام 1442 تبعا لما تقدمه مراكز البحوث الفلكية العربية في الدول العربية المختلفة.

موعد شهر شعبان للعام الحالي 1442

يعتبر شهر شعبان هو احد الشهور القمرية الذي يلي شهر رجب ويسبق حلول شهر رمضان المبارك، حيث أن ترتيب شهر شعبان بين الشهور الهجرية هو الثامن، ونجد أن شهر شعبان هو أحد أهم الشهور الهجرية التي أوصى الرسول بالصيام بها وذلك لما يمتلكه من فضل وثواب كبير للمسلمين، ومن المقرر ان يتم بدأ شهر شعبان خلال الايام القليلة القادمة، وذلك تبعا لما قامت بتحديده الهيئات المختصة في الحسابات الفلكية لتحديد موعد وبداية الشهور القمرية، ونجد أن تبعا لما تم اثباته أنه الموعد الرسمي لبداية شهر شعبان هو يوم 14 من شهر مارس الجاري 2021، على أنه سوف يتم استطلاع الهلال الخاص بشهر شعبان في يوم التاسع والعشرين من شهر رجب الجاري، وذلك لتحديد بداية شهر شعبان بشكل رسمي والتأكل من موعد بدايته.

تقويم شهر شعبان 1442

شهر شعبان من أكثر الشهور الهجرية التي تملك أهمية كبيرة لدى المسلمين بشكل عام، حيث يتم في هذا الشهر المميز اجراء الكثير من العبادات مثل قراءة القرآن بشكل مستمر، والحفاظ على الدعاء بشكل مستمر، بالاضافة الى الصوم في معظم أيام شهر شعبان، وذلك قدوة برسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونجد أن تقويم شهر شعبان يبدأ في يوم الأحد الموافق 14 من شهر مارس 2021، على أن يتم انتهاء شهر شعبان بشكل رسمي في يوم الأثنين الذي يوافق 12 من شهر ابريل القادم، ويتم في هذا اليوم استطلاع خلال شهر رمضان.