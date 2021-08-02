الإجراءات والشروط الجديدة لأداء العمرة 1443_2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن عودة تقديم المواطنين داخل المملكة وخارجها لأداء العمرة بمكة المكرمة، وذلك بناء على عدد من الشروط حفاظا على أمن وسلامة المعتمرين من فيروس كورونا، وذلك يمثل خبر سار لجميع المسلمين خاصة الذين لم يتمكنوا من أداء مناسك الحج والعمرة في العام الماضي، بسبب الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، ومنها وقف جميع رحلات الحج والعمرة منعا لزيادة انتشار العدوى، وزيادة أعداد المصابين، ومؤخرا في شهر يوليو الماضي بعد انتهاء موسم الحج، صرحت وزارة الحج والعمرة عن إمكانية أداء مناسك الحج والعمرة في المسجد الحرام بمكة، مع وسائل التيسير على المقبلين لأداء العمرة.

شروط التقديم للعمرة لعام 1443-2021

التزام المعتمر بمدة الإقامة الخاصة بأداء العمرة، وأن لا تزيد عن الحد المخصص لها. أن يقوم المعتمر بعمل تأمين صحي في المملكة العربية السعودية. يسمح فقط للأشخاص الأكبر من 18 عام لأداء العمرة. عمل الPCR قبل 72 ساعة كحد أقصي من السفر للمملكة العربية السعودية. حصول المتقدمين للعمرة على اللقاح الخاص بفيروس كورونا الموجود داخل السعودية. تقوم الوزارة بتحديد 20 ألف شخص فقط في اليوم. اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، حفظا على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، ومنعا لتفشي فيروس كورونا. التزام المعمرين بالإجراءات التي تتعلق بالحجر الصحي بالطرق التي تضعها حكومة المملكة العربية السعودية. عدم منح تأشيرة السفرحتى يتم التأكد من حالة المعتمر الصحية، وفقا للإجراءات التي تضعها الملكة العربية السعودية. عند الحصول على اللقاح، يقدم الشخص قبل مجيئه للسعودية الشهادة التي تثبت حصوله على لقاح كورونا، وتوقيعها واعتمادها من الجهات الرسمية. أن لا يتخطي عدد المعتمرين في غرف الفنادق عن أثنين. التقديم يتم إلكترونيا من خلال شركات السياحة، أو مكاتب المرة الموجودة في الدولة التي يتقدم منها المعتمر.

خطوات التقديم لأداء العمرة