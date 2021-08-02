الإجراءات والشروط الجديدة لأداء العمرة 1443_2021
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن عودة تقديم المواطنين داخل المملكة وخارجها لأداء العمرة بمكة المكرمة، وذلك بناء على عدد من الشروط حفاظا على أمن وسلامة المعتمرين من فيروس كورونا، وذلك يمثل خبر سار لجميع المسلمين خاصة الذين لم يتمكنوا من أداء مناسك الحج والعمرة في العام الماضي، بسبب الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، ومنها وقف جميع رحلات الحج والعمرة منعا لزيادة انتشار العدوى، وزيادة أعداد المصابين، ومؤخرا في شهر يوليو الماضي بعد انتهاء موسم الحج، صرحت وزارة الحج والعمرة عن إمكانية أداء مناسك الحج والعمرة في المسجد الحرام بمكة، مع وسائل التيسير على المقبلين لأداء العمرة.
شروط التقديم للعمرة لعام 1443-2021
- التزام المعتمر بمدة الإقامة الخاصة بأداء العمرة، وأن لا تزيد عن الحد المخصص لها.
- أن يقوم المعتمر بعمل تأمين صحي في المملكة العربية السعودية.
- يسمح فقط للأشخاص الأكبر من 18 عام لأداء العمرة.
- عمل الPCR قبل 72 ساعة كحد أقصي من السفر للمملكة العربية السعودية.
- حصول المتقدمين للعمرة على اللقاح الخاص بفيروس كورونا الموجود داخل السعودية.
- تقوم الوزارة بتحديد 20 ألف شخص فقط في اليوم.
- اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، حفظا على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، ومنعا لتفشي فيروس كورونا.
- التزام المعمرين بالإجراءات التي تتعلق بالحجر الصحي بالطرق التي تضعها حكومة المملكة العربية السعودية.
- عدم منح تأشيرة السفرحتى يتم التأكد من حالة المعتمر الصحية، وفقا للإجراءات التي تضعها الملكة العربية السعودية.
- عند الحصول على اللقاح، يقدم الشخص قبل مجيئه للسعودية الشهادة التي تثبت حصوله على لقاح كورونا، وتوقيعها واعتمادها من الجهات الرسمية.
- أن لا يتخطي عدد المعتمرين في غرف الفنادق عن أثنين.
- التقديم يتم إلكترونيا من خلال شركات السياحة، أو مكاتب المرة الموجودة في الدولة التي يتقدم منها المعتمر.
خطوات التقديم لأداء العمرة
- أولا قم بالدخول إلى تطبيق اعتمرنا من الهاتف.
- قم باختيار من بين اللغة العربية أو الإنجليزية.
- انقر على مستخدم جديد، ثم قم بالضغط على استمرار.
- قم بتحديد نوع المستخدم، ثم قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك .
- قم بكتابة البيانات الأخري، كتاريخ الميلاد ورقم الجوال، وكلمة المرور وتأكيدها.
- قم بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على تسجيل.
- سيقوم النظام بالتواصل معك عن طريق رسالة تصل لهاتف، ثم قم بكتابة رمز التأكيد بعد التحقق منه.
- اختر الخدمات الموجودة في أسفل الصفحة، ثم اضغط على اختيار أداء العمرة ثم سيظهر لك البيانات الخاصة بك.
- في حالة وجود مرافق في العمرة، اضغط على مرافق ثم قم بتحديد نوعه ورقم الهوية الخاص به، وجنسيته وتاريخ ميلاده.
- قم بتحديد ما بين تاريخ ميلادي او هجري، ثم قم باختيار التاريخ الذي تود أن تؤدي العمرة به.
- اختر الوقت الذي تود القدوم به للعمرة من بين الأوقات المتاحة أمامك، ثم قم بتحديد منطقة التجمع من النقاط، ثم انقر على استمرار.
- واخيرا هنا قد يكون تم عمل تصريح العمرة، ويمكنك طباعته أو أخذ سكرين شوت للصفحة.
- قم بالتواصل مع التطبيق لتحصل على التصريح، وقم بعمل حساب في تطبيف توكلنا لعمل الاستبيان الخاص بالحالة الصحية للمعتمر.