افضل دعاء يوم عاشوراء 1444 مكتوب عند أهل السنة

في هذا اليوم يبحث الناس عن افضل دعاء يوم عاشوراء 1444، وهو من ضمن الأيام المميزة التي يستحب فيها الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك من يتبادلون مع بعضهم دعاء في يوم عاشوراء على مواقع التواصل، والكثير من المسلمين يصومون في هذا اليوم، والذي نجى الله فيه موسى من فرعون، إلى جانب ذلك هم يرغبون في معرفة دعاء عاشوراء عند السنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، وهذا ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا.

افضل دعاء يوم عاشوراء 1444

هناك العديد من صيغ افضل دعاء يوم عاشوراء 1444 التي يتم تداولها بين الناس في هذا اليوم المبارك في العاشر من شهر محرم، وسنعرض لكم بعض الأدعية المأثورة من ضمن أبرز عبارات دعاء في يوم عاشوراء، وهي كما يلي:

اللهم أنت ربي وخالقي، أشهدك بالوحدانية والعبودية، لا حول ولا قوة لي إلا بك، أسألك في غروب شمس يوم عاشوراء، أن تجعلنا لذنوبنا معه الغروب، رب اغفر لي وارحمني وتجاوز عني سيئاتنا.

اللهم يا رب الناس، أسألك من فضلك العظيم في يوم عاشوراء أن تجعل القرآن ربيعا لقلبي وضياء لعيوني، أسألك أن تبارك لي في ديننا ودنيانا، وترحمني برحمتك الواسعة، وتنعم علي بكل خير وبركة، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين.

دعاء في يوم عاشوراء

ورد عن دعاء يوم عاشوراء مستجاب مكتوب بأنه لم يتم تخصيصه بدعاء محدد في هذا اليوم، وجميع المسلمين يبحثون عن أحاديث صحيحة بخصوص ذلك، وقد قال فضيلة الشيخ ابن باز بأن دعاء عاشوراء عند السنة لم يتم تخصيصه بذكر معين، ولكنه مستحب، وبالنسبة للسنة فالصيام هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دعا إلى صيام التاسع والعاشر من الشهر.

ادعية يوم عاشوراء مكتوبة

بالإضافة إلى ما سبق، نقدم لكم أيضا دعاء يوم عاشوراء مكتوب، وهو كما يلي:

اللهم في يوم عاشوراء أكتب لنا التوفيق والسداد في جميع شؤون حياتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم أسألك في هذا اليوم المبارك أن تغفر لي وتهديني فيمن هديت وأن تعافيني وأن تكفيني شر نفسي وسيئات أعمالي.

اللهم يسر لنا في يوم عاشوراء فعل الخيرات والإقبال عليك وأعنا على الصيام والقيام ولا تحرمنا الأجر والثواب يا رب.

نصل معكم إلى خاتمة مقال افضل دعاء يوم عاشوراء 1444، وهو اليوم الذي نجى الله فيه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، ادعية يوم عاشوراء مكتوبة، وقد ذكرنا لكم أيضا من خلال الأسطر السابقة عاشوراء عند أهل السنة عن النبي.