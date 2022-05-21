اسماء الفائزين بجوائز المسابقة البحثية الكبرى لوزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم

في إطار التعاون المشترك من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة ، ونشر صحيح الدين ، وبناء الوعي الثقافي والمعرفي ، يسرنا أن ننشر نتيجة المسابقة الثقافية البحثية الكبرى بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021/ 2022م، للقيادات التربوية، والسادة المعلمين، والإداريين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية : الابتدائية ، والإعدادية، والثانوية ، للعام الدراسي 2021م/ 2022م، على النحو التالي :

المستوى الأول” القيادات التربوية”

م – الاسم – الإدارة – المديرية – الترتيب – الجائزة

1 – محمد جلال توفيق عطا – القوصية – أسيوط – الأول – 4000 جنيه

2 – هنية رجب محمد مصطفى – دكرنس – الدقهلية – الثاني – 3500 جنيه

3 – سعودي رمضان كامل محمد – مغاغة – المنيا – الثالث – 3000 جنيه

4 – آمال عطية عطية علم الدين – دكرنس – الدقهلية – الرابع – 1500 جنيه

5 – عبير مصطفى شلبي شلبي محمد – شرق – بورسعيد – الخامس – 1500 جنيه

6 – نجلاء صالح محمد مصطفى – شمال – بورسعيد – السادس – 1500 جنيه

7 – نعمة محمد علي حسين – المنيا – المنيا – السابع – 1500 جنيه

8 – ذكاء إبراهيم مصطفى السيد – بني عبيد – الدقهلية – الثامن – 1500 جنيه

9 – سعدية عبد الرؤوف أبو المعاطي – الشروق – القاهرة – التاسع – 1500 جنيه

10 – حسن إبراهيم مغربي علي – الوقف – قنا – العاشر – 1500 جنيه

المستوى الثاني ” المعلمون”

م – الاسم – الإدارة – المديرية – الترتيب – الجوائز

1 – سيد إبراهيم أبو الوفا حسن – نجع حمادي – أسيوط – الأول – 3000 جنيه

2 – خلف محمد متولي نصار – المنيا – المنيا – الثاني – 2500 جنيه

3 – ياسر شحاتة محمد شحاتة – جرجا – سوهاج – الثالث – 2000 جنيه

4 – الشيماء السيد محمود علي – سوهاج – سوهاج – الرابع – 1000 جنيه

5 – علي أحمد علي حسين – القوصية – أسيوط – الخامس – 1000 جنيه

6 – عيد سيد حسن محمد – السويس – السويس – السادس – 1000 جنيه

7 – مختار رجب عيسى خليفة – سنورس – الفيوم – السابع – 1000 جنيه

8 – علاء محمد محمد جادو – بسيون – الغربية – الثامن – 1000 جنيه

9 – محمود فوزي محمود عمارة – كوم حمادة – البحيرة – التاسع – 1000 جنيه

10 – أمل عادل طه البهائي – بورسعيد – بورسعيد – العاشر – 1000 جنيه

المستوى الثالث ” المرحلة الابتدائية”

م – الاسم – الإدارة – المديرية – الترتيب – الجائزة

1 – سدرة سامي السيد محمود عبد القادر – شمال – بورسعيد – الأول – 1500 جنيه

2 – خديجة سامي السيد محمود عبد القادر – شمال – بورسعيد – الثاني – 1000جنيه

3 – أحمد عبدالله محمود علي – البياضية – الأقصر – الثالث – 750 جنيهًا

4 – نورهان علاء عبد النبي طاهر – إدفو – أسوان – الرابع – 500 جنيه

5 – عبد الرحمن غريب محمد عباس شلبي – شمال – بورسعيد – الخامس – 500 جنيه

6 – يوسف أحمد محمد أحمد عيد – مطروح – مطروح – السادس – 500 جنيه

7 – ملوك صلاح أحمد مدني – أدفو – أسوان – السابع – 500 جنيه

8 – بشرى أنور محمد سعيد – قوص – قنا – الثامن – 500 جنيه

9 – ندى السعيد محمد النجار – الرحمانية – البحيرة – التاسع – 500 جنيه

10 – أسماء سيد علي عبد العزيز – مغاغة – المنيا – العاشر – 500 جنيه

المستوى الرابع ” المرحلة الإعدادية”

م – الاسم – الإدارة – المديرية – الترتيب – الجائزة

1 – ندى محمد عبد الجواد محمد – شمال – بورسعيد – الأول – 2000 جنيه

2 – علي إبراهيم علي الصغير – مطروح – مطروح – الثاني – 1500 جنيه

3 – محمد سعيد عطية محمود – غرب القاهرة – القاهرة – الثالث – 1000 جنيه

4 – أنس محمد درويش درويش – السويس – السويس – الرابع – 750 جنيهًا

5 – محمد كارم رميح حمادة – حوش عيسى – البحيرة – الخامس – 750 جنيهًا

6 – شيماء محمد حسن حسني حسن – ديروط – أسيوط – السادس – 750 جنيهًا

7 – سارة سيد علي عبد العزيز – مغاغة – المنيا – السابع – 750 جنيهًا

8 – إبراهيم اسحاق عطية الله – غرب القاهرة – القاهرة – الثامن – 750 جنيهًا

9 – سندس عبد الرحمن عبد الجواد – الخارجة – الوادي الجديد – التاسع – 750 جنيهًا

10 – بسنت محمد عبد الله عبد الوارث – أخميم – سوهاج – العاشر – 750 جنيهًا

المستوى الخامس ” المرحلة الثانوية”

م – الاسم – الإدارة – المديرية – الترتيب – الجائزة

1 – عبد الرحمن أيمن محمد عبد العال – سوهاج – سوهاج – الأول – 2500 جنيه

2 – محمد غريب محمد شلبي – شمال – بورسعيد – الثاني – 2000 جنيه

3 – سلوان أيمن إبراهيم أحمد تعيلب – العاشر – الشرقية – الثالث – 1500 جنيه

4 – أحمد جلال محمد عبد اللطيف – أبو قرقاص – المنيا – الرابع – 1000 جنيه

5 – سها حسين محمود حسين – القصاصين – الاسماعيلية – الخامس – 750 جنيهًا

6 – دعاء محمد كيلاني محمد محمد – الفيوم – الفيوم – السادس – 750 جنيهًا

7 – منة محمد عيد قاسم – سنورس – الفيوم – السابع – 750 جنيهًا

8 – تقى حسين أحمد موسى – شمال – السويس – الثامن – 750 جنيهًا

9 – منة الله محمد مصطفى الضوي – أسوان – أسوان – التاسع – 750 جنيهًا

10 – مروة محمود السيد عبد الفتاح – كوم حمادة – البحيرة – العاشر – 750 جنيهًا

المستوى السادس ” أولياء الأمور”

م – الاسم – الإدارة – المديرية – الترتيب – الجائزة

1 – نرمين فايز محمد السيد – بورسعيد – بورسعيد – الأول – 3000 جنيه

2 – وردة خطاب أحمد خطاب – القوصية – أسيوط – الثاني – 2500جنيه

3 – داليا محمد عبد العزيز سنبل – المنصورة – الدقهلية – الثالث – 2000 جنيه

4 – إيناس حسن فرج الشربيني – المنصورة – الدقهلية – الرابع – 1000 جنيه

5 – صلاح علي محمد بدر – كفر الشيخ – كفر الشيخ – الخامس – 1000 جنيه

6 – وفاء عبد الرحيم حسن هريدي – ساحل سليم – أسيوط – السادس – 1000 جنيه

7 – مصطفى محمد حسن جوهر – قنا – قنا – السابع – 1000 جنيه

8 – أماني كمال عثمان يوسف – منية النصر – الدقهلية – الثامن – 1000 جنيه

9 – محمد فرغلي سعيد عطية – شمال – بورسعيد – التاسع – 1000 جنيه

10 – حنان عواد عابد موسى – العريش – شمال سيناء – العاشر – 1000 جنيه

المستوى السابع ” الإداريون”

م – الاسم – الإدارة – المديرية – الترتيب – الجائزة

1 – سهير جلال السيد الدسوقي – التوجيه العام – القاهرة – الأول – 2500 جنيه

2 – مريم التابعي محمد حمودة – بورسعيد – بورسعيد – الثاني – 2000 جنيه

3 – محمود مدكور سيد أحمد – أبو النمرس – الجيزة – الثالث – 1500 جنيه

4 – نجلاء محمد محمود عبد المطلب – سوهاج – سوهاج – الرابع – 1000 جنيه

5 – محمد بسيوني محمد غبور – السلوم – مطروح – الخامس – 750 جنيها

6 – نهي محمد إبراهيم محمد – الفتح – أسيوط – السادس – 750 جنيها

7 – مختار مبروك ورداني مبروك – الخارجة – الوادي الجديد – السابع – 750 جنيها

8 – سامية عبد اللطيف عبد الوهاب طه – رشيد – البحيرة – الثامن – 750 جنيها

9 – عمران ركابي الضوي سليمان – إسنا – الأقصر – التاسع – 750 جنيها

10 – مها عبد المجيد عبد الرؤوف خليفة – السلوم – مرسى مطروح – العاشر – 750 جنيها

المستوى الثامن ” جوائز التميز”

م – الجائزة – الفائز – الاسم – الجائزة

1. المديرية الأعلى فوزا – مدير مديرية بور سعيد – السيد / أكرم حسن محمد إبراهيم – 3000 جنيه

2. الإدارة الأعلى فوزا – مدير عام الإدارة شمال بورسعيد – السيد / هشام محمد كمال الجعبري – 1500 جنيه

3. المديرية الأعلى مشاركة – القاهرة – السيد / عبد العاطي علي محمد – 2000 جنيه

4. الإدارة الأعلى مشاركة – شمال الإسماعيلية – السيدة /علية منصور محمد – 1000 جنيه

وسيتم لاحقًا تحديد موعد ومكان التكريم، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، مع خالص تهانينا لجميع الفائزين.