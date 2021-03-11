إمساكية شهر رمضان الكريم 2021

إمساكية شهر رمضان المبارك سوف نقدمها لكم من خلال مقالنا هذا على موقع نجوم مصرية، إذ أن المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أعلن في وقت سابق عن موعد قدوم شهر رمضان المبارك، والذي سيبدأ أول أيامه في 13 أبريل المقبل، حيث يستعد كافة المسلمون لاستقبال هذا الشهر الفضيل لإقامة مختلف شعائره الإيمانية من صيام وتهجد وقيام.

موعد شهر رمضان 2021:

كانت استطلاعات الإفتاء المصرية قد أعلنت عن موعد بدء شهر شعبان في هذا العام من يوم 13 مارس لعام 2021 ميلاديا، ومتوقع أن ينتهي الشهر في تاريخ 12 أبريل 2021، وبهذا يبدأ شهر رمضان المبارك من يوم 13 أبريل 2021، وينتهي في يوم 12 مايو 2021.

إمساكية شهر رمضان المبارك 2021:

عبارات تهنئة لشهر رمضان المبارك:

أعاده الله عليكم أعوام عديدة وأزمنه مديدة

أعادة الله علينا وعليكم بالخير والمسرات

هل هلالك يا رمضان ونور بيتنا وبيتكم

الله يزيد هال وجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور

عسى رمضانك مبارك .. وكل لحظاتك تبارك .. وجنه الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك

ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقولك : كل رمضان وأنت بخير

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليكي يعود

يسعدك ربي ياست الكل وكل رمضان بالفرحه يطل وتهنئه لكي قبل الكل

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك عليكي وعلينا

اللهم بلغنا رمضان واعننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن

أهديكم أجمل شعور وأحلى بخور بحلول شهر رمضان المبارك

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

أمانياً تسبق تهانياً وفرحتنا تسبق ليالينا و مبارك الشهر علينا وعليك

الله يتقبل صيامك وقيامك ومبارك عليك الشهر

في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبقرب رمضان هنيتك

بدعي في رمضان الله يحرمك اربعة اشياء ضيقتك دمعتك همك واللي ما يعرفش قيمتك

أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وِصحبة الاخيار وِرحمة الغفار وَجنة الأبرار

بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر

عسى رمضانك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك والنبي جاري وجارك

قبل الشوربة والسنبوسة .. لكي ألف بوسة وكل رمضان وأنتي بخير قبل الحوسه

أفضل الأدعية لشهر رمضان المبارك: