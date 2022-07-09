أَضحية عيد الأضحي 2022 ... دعاء دعاء ذبح الأضحية حسب دار الأفتاء وأهل السنة

يبحث العديد من المسلمون علي محركات البحث المختلفة عن دعاء دعاء ذبح الأضحية حسب أهل السنة ودار الأفتاء المصرية، وذلك من أجل معرفة دعاء ذبح الأضحية، وكسب الأجر والثواب، ويعتبر ذبح الأضاحي واحدة من السنن المتبعة في عيد الأضحي والتي تكون بداية من أول أيام العيد وحتي أخر أيام التشريق، وفي هذا المقال سنعرض لكم دعاء دعاء ذبح الأضحية عند أهل السنة حسب ما قالة الرسول صلي الله علية أفضل الصلاة والسلام عند ذبح الكبشين وأيضاً مجموعة من أدعية العيد.

دعاء دعاء ذبح الأضحية

أوضحت دار الأفتاء المصرية إن يسن المضحي عند الذبح ويقول «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».

وإن يردد المضحي عند الذبح دعاء الرسول صلي الله عليه وسلم والذي ورد في السنة النبوية كما ورد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ذبح النبي يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين أي خصيين، فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته باسم الله، والله أكبر، ثم ذبح».

ماذا يقال عند ذبح الأضحية عند المالكية

يقول المالكية بإنة يستحب إن يقول المضحي عند الذبح “بسم الله “الله أكبر يا الله هذا منك وإليكم” ثم يقول أسم المضحي أو صاحب الأضحية، وأيضاً قال بإنة يستحب إن بعد إن ينتهي المضحي من البسملة ثلاث مرات إن يصلي علي الرسول صلي الله علية وسلم ثم يبدأ الذبح.

تقسيم الأضحية في الشرع

أتفق الحنابلة والحنفية علي تقسيم الأضحية إلي ثلاثة أجزاء حيث يكون الثلث للفقراء، والثلث للأهل، والثلث الأخير يأكلة المضحي، ولكن المالكية قال بإنه يتم تقسيم الأضحية حسب الحرية الكاملة للمضحي.

أدعية عيد الأضحي

الدعاء هو واحد من العبادات المستحبة في أي وقت حيث إن الدعاء هو وسيلة يتحدث فيها العبد مع الله سبحانة وتعالي ويطلب منه ما يريد، ويستحب الدعاء في الأعياد والمناسبات، ونعرض لكم في السطور التالية مجموعة متنوعة من أفضل الأدعية في عيد الأضحي المبارك:-