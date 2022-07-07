لجلب الرزق ومحو الذنوب.. دعاء يوم التروية لغير الحاج في 8 من ذي الحجة

دعاء يوم التروية لغير الحاج، هكذا يبحث عددا كبيرا من المسلمين عن كل يجب أن يردده من أدعية يوم التروية، وهو اليوم الـ8 من أيام ذي الحجة لذا يتساءل غير الحاج عن ما يجب أن يفعله، وما هو فضل يوم التروية، خاصة مع عدم وجوده في الحج، فلا تقتصر الأعمال الصالحة والعبادات في هذه الأيام على الحجاج، لذا فإن يجب أن يكون منظما ومقسما في كل مواقيت صلاة اليوم، الذي يوافق الخميس بتاريخ 7 يوليو 2022، ويوم 8 ذي الحجة، لذا سوف نسرد لكم أفضل أدعية يوم التروية التي يجب ترديدها.

دعاء يوم التروية لغير الحاج

دعاء يوم التروية لغير الحاج يجب أن يكون في كل مواقيت صلاة يوم التروية، غدا الخميس 7 يوليو 2022، و8 ذي الحجة، ويحب أن يردد مباشرة بعد الانتهاء من الصلوات بعد صلاة وبعد كل الأوقات وتختم بدعاء ما بعد صلاة العشاء، لن تنتهي الأدعية المستجابة بانتهاء دعاء يوم التروية لأنه يليها يوم عرفة مع طلوع فجر اليوم التالي وعلينا اغتنامه بعمل الأعمال الصالحة وتلاوة القرآن، وأن تردد ذكر الله، حتى يغفر الله لنا ذنوبنا ويرزقنا ما نتمنى خلال هذه الأيام المباركة.

دعاء يوم التروية لغير الحاج بعد صلاة فجر 8 ذي الحجة

اللّهُمَّ يسرا بعد العسر، وبعد الكرب فرج وبعد الشدة رخاء، اللهم ما نعمة إلا منك، إله إلّا أنتَ، اللهم اني اتوب إليك واستغفرك.

لا إله إلا الله، سبحان الله رب العرش العظيم، الحليم الكريم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، ومغفرتك والنجاة والسلامة من كل شر، يارب اسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ولا هما إلا فرجته يا أرحم الراحمين.

اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ.

اللهم إنى أسألك أن تقضي حاجتى، اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ نرجو رحمتَكَ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ، اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ، ونخضع لكَ.

اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي، احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ فليس فوقَكَ شيءٌ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ، وأنت الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه فليس قبْلَكَ شيءٌ، وليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

دعاء يوم التروية بعد صلاة ظهر 8 ذي الحجة

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك، اللهم نقّني من خطاياي كما ينقّى الثّوب الأبيض من الدّنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي، بالماء والثلج والبرد.

اللهم إني أعوذ بك من الشّيطان: من نفخه، ونفثه، وهمزه، اللهم ربّ جبرائيل، وإسرافيل وميكائيل، فاطر السّموات والأرض، اهدني لما اختلف فيه من الحقّ إنك تهدي من تشاء، وجّهت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض، اللهم أنت الملك لا إله إلّا أنت، اللهم إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فإنه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت.

اللَّهمَّ اني أسألك أن تغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت، وما أنت أعلم بِه مني، أنت المقدم وأنت المؤخر،لا إله إلا أنت، لا إلَه إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ لَه لَه الملكُ ولَه الحمدُ وَهوَ علَى كلِّ شيءٍ قديرٌ، لا إلَه إلَّا اللَّهُ مخلصينَ لَه الدِّينَ ولَو كرِه الكافرونَ

اللهم إنا نستغفرك ونستعينك ونؤمن بك ونثني عليك ونتوكل عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ولك نصلي ونسجد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، وإليك نسعى، ونعوذ بك من عذاب الجد بالكفار ملحق.

اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم إنا نتوب إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، وأصغيت إليه بأذني، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترتني، يا أكرم الأكرمين.

دعاء يوم التروية بعد صلاة عصر 8 ذي الحجة

اللهم إنا نستغفرك ونستعينك ونؤمن بك ونثني عليك الخير كله، ونتوكل عليك، ونشكرك ولا نكفرك، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد، ونرجو رحمتك ونخاف عذابك.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنا نتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، أو أتلفت فيه ما رزقتني فرزقتتي ثم استعنت برزقك على عصيانك، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني يا أكرم الأكرمين.

اللهم اكفني ما أهمني، اللهم زودني بالتقوى، اللهم اكفني ما لا أهتم له، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، وجنبني العسرى، اللهم يسرني لليسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي، وارزقني من حيث لا أحتسب، وثبت رجاك في قلبي، واغفر لي ذنوبي، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتغفر بها ذنبي، وتكشف بها كربي، وتصلح بها أمري، وتذهب بها شري، وتغني بها فقري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتجلو بها حزني، وتقضي بها ديني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

دعاء يوم التروية قبل مغرب 8 ذي الحجة

إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، يا من أسألك فتعطيني، وإن لم أدعك فتستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني، كما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، اللهم صلى وسلم على محمّد وآل محمد، اللهم سهل أمري بفرج عاجل، وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، وأنصرني ولا تنصر عليّ، واهدني ويسّر الهدى لي، رب اجعلني لك شكّارًا، وانصرني على من بغى عليّ، واجعلني ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك، يارب تقبل توبتي واغسل، وأجب دعوتي، واهدِ قلبي، واسلل سخيمة صدري، وسدّد لساني.

اللهمّ لا تردّنا خائبين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، لا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين يا أرحم الرّاحمين.

اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني، وتنجيني مما يخيفني، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

دعاء يوم التروية بعد صلاة العشاء 8 ذي الحجة

يا الله يا رحمن يا ودود، يا غافر ذنب داود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا كاشف ضر أيوب، يا من ليس له شريك، يا منجي إبراهيم من نار النمرود، يا من لا يخلف عن الموعود اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي وارحمني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.