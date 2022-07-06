ألقى فيها خطبة الوداع وعلم المسلمين المناسك.. كم حجة حجها الرسول قبل وفاته

مع اقتراب موعد أيام عيد الأضحى، يبحث عددا كبيرا من المسلمين عن معلومات لها علاقة بالحج ويوم عرفة وضمن تلك الأسئلة كم حجه حجها الرسول؟، وتعتبر فريضة الحج أحد أهم أركان الإسلام، ويحرص على أدائها المسلمين، والتي لها العديد من المناسك، باعتبارها فرض على كل مسلم قادر أن يؤديها، لذا خلال السطور القادمة سوف نذكر معلومات عديدة عن حج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم مرة أداها، وما الذي قال عنها.

هي فريضة الحج

يعتبر الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة، لأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، يتم عن طريق أداء المناسك الخاصة بالحج، بالذهاب إلى مكة المكرمة، ويتم الإعلان عن الحج في شهر ذي الحجة وهو الشهر الثاني عشر والأخير من السنة الهجرية، ولأنه يتم خلاله أداء فريضة الحج فقد سمي هذا الشهر بشهر ذي الحجة؛ كما أنه فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة على المسلمين، ما دامت تتوافر فيه الشروط ومنها أن يكون بالغ، كما يجب أن يكون الشخص لديه الاستطاعة المادية، بالإضافة إلى أن يكون الشخص عاقل، وتبدأ مناسك الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة المعروف باسم يوم التروية، لمدة ستة أيام متتالية، حيث يقوم الحجاج في نهايته بطواف الوداع.

كم حجه حجها الرسول

أما عن إجابة سؤال كم حجة حجها الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حج الرسول مرة واحدة فقط ويشير بعض الفقهاء إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى فريضة الحج مرتين، إلا أنها غير مؤكدة حيث حيث يشكرون إلى أن النبي أدى حجة قبل البعثة وحجة بعد البعثة، أما عن معلومات الحجة التي قام بها الرسول قبل البعثة في أيام الجاهلية، وكان ذلك خلافا بين العلماء أما ما يتفق عليه عددا كبيرا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حج حجة واحدة عقب البعثة النبوية.

حجة الوداع

كما يطلق جمهور العلماء على الحجة الوحيدة التي حجها الرسول حجة الوداع؛ لأن الرسول القى خلالها خطبة الوداع، أو تعرف باسم حجة البلاغ والتمام، حيث شرح للمسلمين مناسك الحج فعلا وقولا، وكذلك قواعد الإسلام التي يكتمل بها الدين وأن الحج فرضا من أجل أداء مناسك الحج، بعد خروجه من المدينة المنورة، ومنذ أن وصل إلى مكة المكرمة أدى مناسك الحج وعلمها للمسلمين؛ لمعرفة الفرق بين العمرة والحج، كما قال لهم الكثير من الأمور عن الإسلام.