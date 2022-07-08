أفضل دعاء يوم عرفة مكتوب ومستجاب “ردد الآن” أفضل الأدعية المستجابة لهذا اليوم المبارك

يوم عرفة هو أفضل أيام العام، فهو اليوم الذي لا يُرد فيه دعاء للمسلمين ولذلك فزاد البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث في مصر والمملكة العربية السعودية والعام الإسلامي كله في شتى بقاع الأرض حول دعاء يوم عرفه، وذلك حيث يرغبون في التعرف على أفضل دعاء يوم عرفه من أجل ترديد هذا الدعاء طوال اليوم راغبين من الله أن يستجيب لهم دعائهم، ونستعرض معكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية مجموعة من أفضل الأدعية لهذا اليوم المبارك.

دعاء يوم عرفة

في ظل حرص جميع المسلمين في العالم كله اليوم على فعل الطاعات والتقرب إلى الله ولعل أفضل ما يقرب الإنسان من الله هو الدعاء في هذا اليوم المبارك فنقدم لكم الآن باقة من أفضل وأهم دعاء يوم عرفة مستجاب بمشيئة الله تعالى:-

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّ أفضل الدعاءِ دعاءُ يوم عرفة، قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ).

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

اللهمّ اجعلنا ممن عفوتَ عنهم، وكتبت لهم العتق من النار والفوزَ بالجنة.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها واخرها ما علمنا منها ومالم نعلم.

أفضل أدعية ليوم عرفة

يرغب جميع المسلمين في اغتنام هذه الفرصة الرائعة في يوم عرفة المبارك والذي لا ترد فيه دعوة للمسلمين بإذن الله، وإليكم أفضل الأدعية المستحبة والمستجابة:-