أفضل الدعاء للمريضة بالشفاء

أفضل ما يقدمه المسلم لأخيه المسلم أن يعوده في مرضه، وأن يدعو له بالشفاء العاجل، فإن الدعاء بظهر الغيب أرجى أن يكون مستجابا، شرط أن يدعو الشخص بيقين أن الله قادر على رفع البلاء والوباء، وأنه وحده من بيده الشفاء، ومن بيده كشف الضر، لذا سوف نعرض لكم في مقالنا هذا أفضل الدعاء للمريضة.

دعاء للمريضه بالشفاء العاجل:

وردنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تحمل في طياتها دعاء بالشفاء العاجل للمريض طوال فترة مرضه، منها:

” أذهب البأس رب الناس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا “.

“اللهم إني أسألك العفو والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي”

أوصى -صلى الله عليه وسلم- أن نسأل الله العافية، فيقول: «سلوا الله العفو العافية».

دعاء للمريضه أمي بالشفاء:

حالما تمرض الأم يصاب الشخص بالهم والغم، وتتوقف حياته إلى أن تتماثل أمه للشفاء ثانية، لذا فإن أفضل الدعاء للأم المريضة هو:

” أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك “7 مرات” _ كما أوصى بها النبي –صلى الله عليه وسلم-.

” اللهم اشفِ أمي شفاءً لا يغادر سقمًا”.

” اللهم خفف عن أمي واجعل مرضها في ميزان حسناتها”.

” اللهم أتمّ لأمي الشفاء العاجل والصحة والعافية”.

أدعية الشفاء مكتوبة:

” اللهم اصرف عنها ما ألمّ بها واجعلها من الأصحاء”.

” اللهم ارزقها العافية على طاعتك”.

“اللهم صُبّ على مريضتنا الشفاء والطُهر، وعجّل لها به”.

” اللهم ارزقها شفاءً وبراءةً من مرضها فضلًا عاجلًا من لدنك غير آجل يا رب العالمين”.

دعاء الشفاء والفرج: