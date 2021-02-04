أفضل الدعاء للمريضة بالشفاء
أفضل ما يقدمه المسلم لأخيه المسلم أن يعوده في مرضه، وأن يدعو له بالشفاء العاجل، فإن الدعاء بظهر الغيب أرجى أن يكون مستجابا، شرط أن يدعو الشخص بيقين أن الله قادر على رفع البلاء والوباء، وأنه وحده من بيده الشفاء، ومن بيده كشف الضر، لذا سوف نعرض لكم في مقالنا هذا أفضل الدعاء للمريضة.
دعاء للمريضه بالشفاء العاجل:
وردنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تحمل في طياتها دعاء بالشفاء العاجل للمريض طوال فترة مرضه، منها:
- ” أذهب البأس رب الناس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا “.
- “اللهم إني أسألك العفو والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي”
- أوصى -صلى الله عليه وسلم- أن نسأل الله العافية، فيقول: «سلوا الله العفو العافية».
دعاء للمريضه أمي بالشفاء:
حالما تمرض الأم يصاب الشخص بالهم والغم، وتتوقف حياته إلى أن تتماثل أمه للشفاء ثانية، لذا فإن أفضل الدعاء للأم المريضة هو:
- ” أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك “7 مرات” _ كما أوصى بها النبي –صلى الله عليه وسلم-.
- ” اللهم اشفِ أمي شفاءً لا يغادر سقمًا”.
- ” اللهم خفف عن أمي واجعل مرضها في ميزان حسناتها”.
- ” اللهم أتمّ لأمي الشفاء العاجل والصحة والعافية”.
أدعية الشفاء مكتوبة:
- ” اللهم اصرف عنها ما ألمّ بها واجعلها من الأصحاء”.
- ” اللهم ارزقها العافية على طاعتك”.
- “اللهم صُبّ على مريضتنا الشفاء والطُهر، وعجّل لها به”.
- ” اللهم ارزقها شفاءً وبراءةً من مرضها فضلًا عاجلًا من لدنك غير آجل يا رب العالمين”.
دعاء الشفاء والفرج:
- اللهمّ اشفها شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك الّتي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزّك الّذي لا يضام، واكلأها في الليل وفي النّهار، وارحمها بقدرتك عليه، أنت ثقتها ورجائها يا كاشف الهم، يا مفرّج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرّين.
- لا إله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، و له الحمد و هو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، و هو على كل شيء قدير، و سبحان الله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر ، و لا حول و لا قوة إلا بالله
إلهي ..
إذهب البأس رب الناس ، اشف و أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقماً.
- اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم فى أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، يارب ضاقت بالمسلمين الهموم والمرض فمن لنا سواك يفرجها ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين فى شتى بقاع الأرض.
- قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يعوذني، فقال:”بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد من شر ما تجد” ثمّ قال “تعوذ بها فما تعوذت بمثلها” . أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين , امين . اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية. اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.