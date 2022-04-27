أفضل أعمال ليلة القدر التي كان يحرص النبي على فعلها وأفضل الأدعية المستجابة مكتوبه
ليلة القدر من أعظم الليالي التي حدثنا عنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كثيراً وحثنا على تحري هذه الليلة العظيمة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث حثنا النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الأعمال الصالحة والعبادات التي تقربنا إلى الله عز وجل، حيث تعد هذه الليلة من أعظم الليالي فهي ليلة نزل فيها القرءان الكريم و قال الله عز وجل في كتابه العزيز “إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ” فهي ليلة يضعاف الله فيها أجر العبادات لذلك يتساءل جميع المسلمين عن أفضل العبادات التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك الليلة العظيمة.
أفضل الأعمال التي تقام في ليلة القدر
هناك الكثير من العبادات والأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل يمكنك فعلها في ليلة القدر، ومن أكثر الأعمال التى كان يحرص النبي على فعلها هي:
- كثرة الدعاء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في هذه الليلة العظيمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني».
- قيام الليل في العشر الأواخر من شهر رمضان “عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدَّ مئزره، وأحيا ليله وأيقظ أهله”.
- كثرة الاستغفار كان الصحابة رضوان الله عليهم يكثرون من الاستغفار في هذه الليلة ليغفر الله لهم ذنوبهم و يقبل توبتهم.
- الاعتكاف في المساجد.
- قراءة القرآن الكريم.
ادعية ليلة القدر المستجابة
تعد الأدعية هي باب من أبواب النجاة والفوز برضوان الله حيث قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ»، حيث أن الله عز وجل لا يرد دعوة مؤمن، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في هذه الليلة العظيمة، وأكثر الأدعية التي كان يرددها النبي صلى الله عليه هي:
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني»
- اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ماتبلغنا بها جنتك ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
- اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين
- اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ماقضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لايذل من واليت ولا يعُز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ماقضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك من جميع الذنوب ونتوب إليك لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك.
- لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل مايريد لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان مجيب الدعوات سبحان مغيث اللهفات سبحان غافر الذنوب و الخطيئات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
- اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك.
- اللهم لك الحمد بكل نعمة انعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على مايسرت لنا من إتمام القرآن والتوفيق للصيام والقيام لك الحمد كثيراً كما تنعم كثيراً ولك الشكر كثيرآ بكل نعمك علينا يارب العالمين.
- اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا جلاء ولأبصارنا ضياء ولقلوبنا نوراً ولأسقامنا دواء ومن الذنوب ممحصاً وعن النار مُخًلصاً وإلى جناتك قائدا يارب العالمين، اللهم ذكرنا منه مانسينا وعلمنا منه ماجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا
- اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يارب العالمين، اللهم ارزقنا العمل بكتابك ارزقنا التخلق بكتابك والتأسي بنبيك صلى الله عليه وسلم.
- اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.