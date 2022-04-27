أفضل أعمال ليلة القدر التي كان يحرص النبي على فعلها وأفضل الأدعية المستجابة مكتوبه

ليلة القدر من أعظم الليالي التي حدثنا عنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كثيراً وحثنا على تحري هذه الليلة العظيمة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث حثنا النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الأعمال الصالحة والعبادات التي تقربنا إلى الله عز وجل، حيث تعد هذه الليلة من أعظم الليالي فهي ليلة نزل فيها القرءان الكريم و قال الله عز وجل في كتابه العزيز “إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ” فهي ليلة يضعاف الله فيها أجر العبادات لذلك يتساءل جميع المسلمين عن أفضل العبادات التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك الليلة العظيمة.

أفضل الأعمال التي تقام في ليلة القدر

هناك الكثير من العبادات والأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل يمكنك فعلها في ليلة القدر، ومن أكثر الأعمال التى كان يحرص النبي على فعلها هي:

كثرة الدعاء : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في هذه الليلة العظيمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني».

: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في هذه الليلة العظيمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني». قيام الليل في العشر الأواخر من شهر رمضان “عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدَّ مئزره، وأحيا ليله وأيقظ أهله”.

“عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدَّ مئزره، وأحيا ليله وأيقظ أهله”. كثرة الاستغفار كان الصحابة رضوان الله عليهم يكثرون من الاستغفار في هذه الليلة ليغفر الله لهم ذنوبهم و يقبل توبتهم.

كان الصحابة رضوان الله عليهم يكثرون من الاستغفار في هذه الليلة ليغفر الله لهم ذنوبهم و يقبل توبتهم. الاعتكاف في المساجد .

. قراءة القرآن الكريم.

ادعية ليلة القدر المستجابة

تعد الأدعية هي باب من أبواب النجاة والفوز برضوان الله حيث قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ»، حيث أن الله عز وجل لا يرد دعوة مؤمن، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في هذه الليلة العظيمة، وأكثر الأدعية التي كان يرددها النبي صلى الله عليه هي: