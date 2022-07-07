أفضل أدعية يوم عرفة 2022 وفضل صيامه والدعاء فيه

يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، هذا اليوم العظيم الذي يقال عنه من أفضل الأيام التي طلعت فيها الشمس، لما له من قدسية، وهو يوم يقف فيه الحجاج على جبل عرفات من فجر يوم 9 ذي الحجة وحتي فجر اليوم التالي، حيث قال النبي صل الله عليه وسلم ” الحج عرفة”، فيقف الحجيج على جبل عرفات يرجون رحمته الله ومغفرته، أما عن باقي المسلمين ممن لا يستطيعون تأدية فريضة الحج فهم يصموا هذا اليوم لأنه من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالي.

فضل يوم عرفة

يوم عرفة من الأيام التي يعظم فيها الدعاء، فقد ذكر النبي الكريم عن يوم عرفة أنه يوم يتباهي به الله سبحانه وتعالي بمن يقفون على جبل عرفات، وقد جاء في الحديث الشريف “إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء”، كما ذكر عن النبي ان يوم عرفة هو يوم يكثر فيه العتق من النار، فيجب على المسلمين استغلال هذا اليوم العظيم بالتقرب من الله سبحانه وتعالي وطلب الرحمة منه والدعاء بكل ما يسكن القلب من أمنيات، ويصادف يوم عرفة هذا العام يوم الجمعة.

هل صوم عرفة واجب؟

يتسائل العديد من المسلمين عن حكم صيام يوم عرفة، وهل هو واجب الصوم؟، وقد أجابت دار الافتاء المصرية عن تلك الأسئلة، إن صوم يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة عن النبي صل الله عليه وسلم، وقد حث المسلمون على صيامه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحجاج، وقد ذكر في الحديث الشريف فضل صيام هذا اليوم.

قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم

دعاء يوم عرفة

على المسلم اغتنام الفرص التي يمنحها الله سبحانه وتعالى له في التقرب منه، وخاصة في الأيام التي لها فضل عظيم، فذلك اليوم تم ذكره في القرآن الكريم لأنه أعظم شعائر الحج، الركن الأكبر من أركان الإسلام، وقد قال سبحانه وتعالى: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ»، وقال رسول الله: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة».

أفضل أدعية يوم عرفات