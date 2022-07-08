يبحث العديد من المسلمين عن أفضل أدعية يوم عرفة مكتوبة لقضاء الحاجة وسعة الرزق، خاصة وأن جميع المسلمين في مختلف بقاع الأرض الحجاج منهم وغير الحجاج يستعدون لاستقبال واحد من أفضل الأيام في العام الهجري، وهو يوم وقفة عرفات المبارك، ووقفة عيد الأضحى، الذي يوافق اليوم التاسع من شهر ذي الحجة آخر شهر في السنة الهجرية، حيث يقف جميع حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم على جبل عرفات لتأدية أحد الشعائر المفروضة في مناسك الحج على المسلمين.

أفضل أدعية يوم عرفة مكتوبة 2022

من المستحب الإكثار من عبادة الدعاء وذكر الله يوم عرفة للحجاج وغير الحجاج من المسلمين، ومن أفضل أدعية يوم عرفة مكتوبة ما يلي:

اللهم أبعد عن قلوبنا الخوف والفزع والضعف والحزن، وافتح لنا الأبواب المغلقة.

اللهم ارزقني في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها القلوب وتمحو بها الذنوب وتصلح بها أمري، وتذهب عن شري، وتشفي سقمي، وتقضى بها ديني.

اللهم تقبل توبتنا وارحم ضعفنا واغفر لنا ذنوبنا واجعل لنا من كل خير في الدنيا والآخرة نصيب.

اللهم أشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا تفجعني في مستقبلي ولا نفسي ولا اهلى ومالي وعرضي وافتح لنا برحمتك الخير والبركة والسكنية.

دعاء لنفسي يوم عرفة مستجاب

من الضروري على كل مسلم ومسلمة استغلال الأيام المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، من أجل الإكثار من الدعاء للنفس وللآخرين خاصة في يوم عرفة أعظم أيام العام، حيث أنه قد ورد عن جميع السلف أنهم لم يدعو بدعاء في يوم عرفة إلا استجاب لهم وانقضى قبل حلول العام، ومن أجمل الأدعية المستجابة في هذا اليوم:

اللهم ارزقني الرضا في عملي وارزقني البركة في عمري واحييني بعد الموت حياة طيبة.

اللهم بارك لنا فيما رزقنا وارزقنا البركة في المال والولد.

اللهم إني أسألك باسمك الاعظم أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم على كل شيء قدير.

اللهم أصلح لي أمري وأرزقني القدرة على طاعتك واغفر لي وأحسن عملي في الدنيا ارزقني جنتك الخلد.

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة