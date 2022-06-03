“أسرار يوم القيامة”.. لماذا يقف “النبي” على يسار العرش وكيف يتعرف على أمته؟

التفكير في يوم القيامة هو أمر يشغل معظم الناس، ويبحثون دائما عن تفاصيل خاصة به، ويتساءلون ما الذي سوف يحدث؟ كيف يشفع لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- وكيف سيتعرف على أمته من بين سائر الأمم وسط ذلك العدد غير المحدود من البشر؟.

في السطور التالية سوف نتعرف سويا على بعض تفاصيل المشهد العظيم، يوم يقف الناس منتظرين أن يلقوا حسابهم أمام رب العالمين.

لماذا يقف النبي على يسار العرش؟

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو الهيئة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، أن هناك بعض التفاصيل التي سوف يتعرف بها النبي -صلوات الله وسلامه عليه- على أمته يوم القيامة.

وأكد أنه يوم تنصب المحكمة الإلهية سوف يقف النبي -عليه الصلاة والسلام- على يسار عرش الرحمن، في حين يقف سيدنا موسى -عليه السلام- على يمين العرش.

وهنا يأتي جبريل -عليه السلام- ويسأل النبي: لماذا تقف على اليسار جهة النار ومقامك على اليمين؟ فيقول النبي: “أقف على اليسار جهة النار حتى إذا رأيت أحدا من أمتي يؤخذ إلى النار شفعت له عند ربي”.

كيف يتعرف النبي على أمته يوم القيامة؟

أكد عضو الهيئة العليا للدعوة: أن النبي سوف يعرف أمته يوم القيامة لأنهم “غر محجلين” أي أن وجوههم عليها بياض ونور من أثر السجود، كما أن أيديهم حتى المرافق وأرجلهم بيضاء أيضا من أثر الوضوء، وبهذه العلامات سوف يعرف النبي أمته يوم القيامة.

اللهم ارزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ومن علينا برؤية وجه النبي الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- ولا تحرمنا من شفاعة نبيك وخاتم رسلك يوم الميعاد يا خالق الكون والعباد اللهم آمين.