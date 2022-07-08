أرق الكلمات لتهنئة عيد الأضحي المبارك 2022

عيد الأضحي المبارك من أجمل المناسبات الدينية لدي المسلمين يقام به الحج الذي يعتبر أعظم فريضة عند المسلمين لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام ففي عيد الأضحي كل وسائل التقرب إلي الله عز وجل كأداء فريضة الحج أو توزيع الأضحيات علي الفقراء والمساكين لتعففم من السؤال هذا اليوم والذي جعل ذبح الأضحيات من أساسيات عيد الأضحي أنه ذكري سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رأي رؤية أنه يذبح ابنه إسماعيل وأنزل الله عليه بكبش ليفدي سيدنا إسماعيل، وعيد الأضحي يمثل بهجة للمسلمين من أول صلاة العيد وتكبيرات الصلاة، وشراء الملابس الجديدة وتنظيف المنازل وتنظيمها لاستقبال الأهل والأقارب ويتبادل الأقارب والأصدقاء الزيارات والعيديات والتهاني بهذه المناسبة السعيدة وسنعرض لكم أرق الكلمات في عيد الأضحي المبارك 2022.

أرق العبارات والتهاني بمناسبة عيد الأضحي المبارك 2022 :-