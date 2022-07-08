أرق الكلمات لتهنئة عيد الأضحي المبارك 2022
عيد الأضحي المبارك من أجمل المناسبات الدينية لدي المسلمين يقام به الحج الذي يعتبر أعظم فريضة عند المسلمين لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام ففي عيد الأضحي كل وسائل التقرب إلي الله عز وجل كأداء فريضة الحج أو توزيع الأضحيات علي الفقراء والمساكين لتعففم من السؤال هذا اليوم والذي جعل ذبح الأضحيات من أساسيات عيد الأضحي أنه ذكري سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رأي رؤية أنه يذبح ابنه إسماعيل وأنزل الله عليه بكبش ليفدي سيدنا إسماعيل، وعيد الأضحي يمثل بهجة للمسلمين من أول صلاة العيد وتكبيرات الصلاة، وشراء الملابس الجديدة وتنظيف المنازل وتنظيمها لاستقبال الأهل والأقارب ويتبادل الأقارب والأصدقاء الزيارات والعيديات والتهاني بهذه المناسبة السعيدة وسنعرض لكم أرق الكلمات في عيد الأضحي المبارك 2022.
أرق العبارات والتهاني بمناسبة عيد الأضحي المبارك 2022 :-
- جعل الله فجر يوم العيد نوراََ وظهره سروراََ وعصره استبشاراََ ومغربه غفراناََ وجعل لكم دعوة لا ترد ووهبكم رزقاََ لا يعد وفتح لكم باباََ في الجنة لا يُسد وكل عام وأنتم بألف خير.
- كل عام وأنتم إلي الله أقرب وعلي طاعته أدوم وأدام عليكم الصحة والرزق والخير.
- كل عيد وأنت لربك طائع ولنبيك تابع ولدينك رافع ولأهلك نافع عيدك مبارك.
- بهجة العيد ليست ليوم وحيد بل هي فرحة لعمر مديد.
- يا من رجونا لهم كل خير وأحببناهم في الله لا غير كل عام وأنتم بخير
- كل عيد وقلوبنا بالحب في الله أنقي كل عيد وأرواحنا بذكر الله أنقي كل عيد وصفحات أيامنا بحب الخير ترقي كل عيد وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تسقي.
- الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح عسي كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير.