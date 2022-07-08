أدعية يوم عرفة يمكن الدعاء بها في هذا اليوم المبارك

يعد هذا اليوم من أفضل أيام السنة وهو يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة , ولهذا اليوم فضائل كثيرة وهو عيد لحجاج المسلمين حيث يأدون أكبر ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة.

يوم عرفة

يوم عرفة هو فرصة لطلب الرحمة والمغفرة من الله تعالى والتوبة النصوح وأجر العمل الصالح فيه ضعف الأيام الأخرى من السنة, فيسعى المسلم فيه إلى نيل المغفرة والخير الكثير بالتقرب إلى الله بالطاعة والصيام والدعاء والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

أدعية ليوم عرفة

وفي السطور التالية سنعرض عليكم بعض الأدعية لهذا اليوم المبارك وهو من أعظم أيام الله.

في الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: « خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير » رواه الترمذي.

وكان يكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من قول « لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

ومن الأدعية الصحيحة التي يمكن للمسلم ترديدها هي « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

ويمكن أيضا ترديد «اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي».

ودعاء آخر مستحب وهو: «رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ».

ويمكن للمسلم الدعاء بما يشاء من الأمور :

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم حقق لي ما أريد فأنت تعلم السر وما يخفى، اللهم فوضتك أمري كله فجمله خيرا بما شِئت، واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعائه فأجبته.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

يا رب أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا ولا تحن لي قامة، ولا تفضح لي سراً ولا تكسر لي ظهرا.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

ومن المعلوم أن يكثر المسلم في هذا اليوم الدعاء والتضرع والتقرب إلى الله فهو أكثر يوم يعتق فيه الله عباده من النار ويستجيب فيه للدعوات, ويمكن للمسلم الدعاء بما شاء وهو دعاء مستجاب بمشيئة الله.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.