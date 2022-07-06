أدعية يوم التروية لأبي المتوفي

يوم التروية هو أحد العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي تعد أيام مباركة ويتسارع الناس فيها للأعمال الصالحة قدر المستطاع، بما فيها الدعاء للنفس والأحباب ومن فقدناهم من الموتى كالأب والأم، وفي السطور القادمة سنعرض لكم الكثير من الأدعية التي تقال في يوم التروية عن الأب المتوفي والتي يمكن مشاركتها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

أدعية للأب المتوفي في يوم التروية

اللهم ارحم أبى رحمة واسعة في يوم التروية وأغسله بالماء والثلج والبرد واجمعه مع الشهداء والأنبياء والصديقين يارب العالمين.

اللهم أسالك في يوم التروية أن ترحم أبى الذي في جوارك رحمة واسعة، وأن توسع له قبره، وأن تفرشه بفراش من الجنه وأن تريه مقعده من الجنة يارب العالمين.

اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم أنزل الرحمات والسكينة على قبر أبى ( اسم الأب) في يوم التروية، واكتبه فيمن غفرت لهم، ورحمتهم وأعتقتهم من النار بفضلك يارب العالمين.

اللهم ارحم أبي في يوم التروية واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم إنه في حاجة إلى رحمتك وأنت الغني الرحيم.

اللهم في يوم التروية أسلك أن تمدد لأبي في قبره وأن تمد بصره وأن تنزل على قبره النور برحمتك وكرمك والضياء والفسحة والسرور.

اللهم يا أرحم الراحمين أسلك في يوم التروية أن يكون أبي ممكن بشرتهم عند الموت بروح وريحان ورب راضي عنهم غير غضبان.

أدعية للأب المتوفي في يوم التروية لمستخدمي تويتر

اللهم إن أبي في جوارك فارحمه وتجاوز عن سيئاته واجزه بالرحمة والغفران وأنر قبره بالنور والإيمان واعفو عن زلاته واحشره مع الشهداء.

أسالك اللهم في يوم التروية أن تغفر لأبي، وأن ترحمه وأن تعفو عنه يا عفو يا كريم وأن تكرم نزله فانت رب هذا والقادر عليه.

اللهم في يوم التروية، وسع مدخل أبي وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم إن أبي في جوارك، وإني في يوم التروية أدعوك أن تبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأن تدخله الجنه بلا سابق حساب ولا سابقة عذاب.

أدعية قصيرة للأب المتوفي يوم التروية

نسألك اللهم في يوم التروية أن ترحم أبى رحمة واسعة، وأن تروي قبره بماء لا يجف، وأن تجعل القرآن آنيسه ورفيقه في القبر. اللهم في يوم التروية أدعوك أن تجعل أبي فيمن غفرت لهم، وأعتقتهم من النار يا واسع الرحمات أسألك أن تنور قبره بنورك وأن توسع مدخله. اللهم أنزل أبي منزلة مباركة في عليين واجمعه بالشهداء والصديقين، وضاعف له الأجر واجزه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفرا وغفرانا. اللهم أغفر لأبي وارحمه واروي قبره بماء لا يجف واعفو عنه وتقبله في عبادك الصالحين.

دعاء اللهم في يوم التروية اروي قبر أبي

اللهم يا ذا الجلال والإكرام أدعوك في يوم التروية أن تدخل أبي بكرمك وجودك في جنات النعيم، وأدعوك أن ترزقه الفردوس الأعلى وتجعله نزلا له.

يارب أدعوك أن ترحم أبي في يوم التروية، فإنه في جوارك وأنت أهل الإكرام والإحسان والرحمه فاستقبله عندك يا الله خاليا من الذنوب.

اللهم اغفر لأبي وارحمه وانت يارب الغفور الرحيم.

اللهم في يوم التروية أسألك أن نزله على قبر أبي الرحمة والنور، وأن تجعل القرآن آنيسه في قبره، وأن تريه مقعده من الجنة.

أدعية اللهم ارحم أبي في يوم التروية