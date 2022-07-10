إسلاميات

أدعية فضلها عظيم.. لابد أن تعود نفسك عليها

آمال طارق

نشرت صفحة إذاعة القرآن على الفيسبوك دعائين عظيمين، منبهةً الناس أن يعودوا أنفسهم على قول هذه الأدعية كل صباح حتى ينالوا أفضالهم.

الدعاء الأول: استودعُ الله الذي لا تضيع ودائعه

ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وأبنائي وأهلي وأحبتي وبيتي ومالي وجميع ما أنعم الله به عليّ.

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أما الدعاء الثاني: اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، اللهم اجعل بسمتي عاده وحديثي عباده وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة.

ويستحب الدعاء والتضرع إلى الله في كل وقت وحين، لكن يزداد استحبابه في هذه الأيام المباركة لما فيها من احتمالية أكبر في استجابة الدعوة، حيث قال تعالي ” وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ”، وذكر بعض المفسرين أن المقصود بها أيام التشريق.

كما ورد أيضا أن السلف الصالح كان يحرصون على الإكثار من قوله تعالي ” رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ” في أيام التشريق.

آمال طارق

طالبة بكلية الإعلام جامعة الأزهر
عملت بعدة مواقع إلكترونية مثل أوبرا نيوز، رؤية وطن، الديوان
مهتمة بكتابة الأخبار خاصة في مجال الفن، ليس ذلك لحبي له على الإطلاق، ولكن لأنه مجال سهل بعيد عن السياسة والدوشة والحوارات الكثيرة


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