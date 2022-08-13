صورة لـ أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى أثارت الجدل.. إيه الحكاية؟

قامت الفنانة الجميلة ياسمين صبرى بإثارة الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن نشرت صورة لها وهى تجلس فى أحد الأماكن على البحر، حيث ظهرت الفنانة فى الصورة وخلفيتها بُحيرة وستارة بيضاء، وهو نفس المكان الذى ظهر فيه طليقها أحمد أبوهشيمة منذ عدة أيام وقام بنشر الصورة من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

والذى زاد الأمر حيرة ظهور أحمد أبوهشيمة على نفس الطاولة والمقاعد والأباجورة الظاهرة فى إطلالة الفنانة ياسمين، وبالإضافة إلى أن الفنانة ظهر أمامها على الطاولة فى الصورة سكينتين، وأما أحمد ظهر أمامه شوكتين، الأمر الذى أثار كثرة التساؤلات حول عودتهما.

وفى نفس السياق، فإن الفنانة ياسمين صبرى تزوجت من رجل الأعمال المعروف أحمد أبوهشيمة فى شهر إبريل من عام 2020، واستمر زواجهما نحو عامين قبل الإفصاح عن الطلاق فى شهر مايو للعام الحالى 2022.

ومن جانبه، فقد قام رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بالاعلان عن خبر انفصاله عن الفنانة ياسمين صبرى لأول مرة فى شهر يونيو الماضى، وأكد من خلال برنامج “تفاعلكم”، والذى يُذاع عبر قناة “العربية” قائلاً:ـ “كل التحية والتقدير والاحترام للفنانة ياسمين صبرى.. حياتى الشخصية من المستحيل أن أتكلم عنها، وخصوصاً بأنها ليست ملكى وحدى وأن هناك طرف آخر، وكمان إحنا فى عصر السوشيال ميديا.. بس اللى أقدر أقوله فى الوقت الحالى إن ياسمين إنسانة مُحترمة”.

وجديراً بالذكر، بأن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى مسلسل بعنوان “فرصة تانية”، والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى لعام 2020، وتدور أحداث المسلسل حول ملك والتى فقدت الذاكرة بسبب صدمتها فى خطيبها زياد بعد أن خانها والذى تسبب لها فى حادث أليم، وشارك الفنانة البطولة كلاً من “أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، محمود البزاوى، دياب”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، والمسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.