WELCOME BACK TO SCOOL عروض مميزة من ماركت محمود الفار حتى 20 سبتمبر

يقدم محمود الفار ماركت لعملائه الكرام تشكيلة متنوعة ومميزة على المنتجات الخضروات والفاكه الفريش والطازجة بمناسبة العودة للمدارس WELCOME BACK TO SCOOL خبرة في مجال السوق منذ أكثر من 80 عام بالسوق المصري أستمتعوا بالعروض بجميع الأقسام من يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021 أو حتي نفاذ الكمية.

عروض محمود الفار ماركت

يقدم الماركت خدمة الخط الساخن لراحتكم للاستفسار على الخط الساخن 16778 ومتوفر أيضاً خدمة الواتس أب لتسهيل شراء طلباتكم من المنزل 01222209407 زوروا فرع التجمع الخامس واستمتعوا بتجربة التسوق والشراء مباشراً متوفر بالمجلة خصومات هائلة على منتجات على اللحوم الفريش والدواجن والمجمدات والمبردات وتشكيلة متنوعة من الجبن، متوفر منتجات البقرة السعيدة.

مافا بصل أحمر معبأه 3 كيلو ب 22.95 جنية مصري بدلا 27.95 جنية مصري.

دالتكس بطاطس أنواع كيس 3 كيلو ب 23.95 جنية مصري بدلا 24.95 جنية مصري.

مافا كوسة معبأه 1 كيلو ب 18.95 جنية مصري بدلا 23.95 جنية مصري.

بروكيلي مستورد 1 كيلو ب 165.95 جنية مصري 205.95 جنية مصري.

مافا ليمون بلدي معبأه 1 كيلو ب 11.95 جنية مصري بدلا 13.75 جنية مصري.

تفاح أصفر وأحمر مستورد 1 كيلو ب 27.50 جنية مصري بدلا من 32.95 جنية مصري.

مانجو كيت 1 كيلو ب 25.95 جنية مصري بدلا من 45.95 جنية مصري.

مانجو فجر كلان 1 كيلو ب 27.95 جنية مصري بدلا من 49.95 جنية مصري.

مانجو زبدية 1 كيلو ب 28.95 جنية مصري بدلا من 34.95 جنية مصري.

رمان 1 كيلو ب 11.95 جنية مصري بدلا من 14.95 جنية مصري.

عنب كريمسون 1 كيلو ب 17.95 جنية مصري بدلا من 22.95 جنية مصري.

موز مستورد 1 كيلو ب 19.95 جنية مصري بدلا من 26.95 جنية مصري.

كيوي توت 125 جرام ب 89.95 جنية مصري بدلا من 115.95 جنية مصري.

فراولة مستوردة 400 جرام ب 119.95 جنية مصري بدلا من 149.95 جنية مصري.

كانتلوب ألماص مستورد 1 كيلو ب 135.95 جنية مصري بدلا من 186.95 جنية مصري.

مانجو ستبن مستورد 1 كيلو ب 375.95 جنية مصري بدلا من 485.95 جنية مصري.

أسناك فروت هولندي مستورد 1 كيلو ب 385.95 جنية مصري بدلا من 480.00 جنية مصري.

أبو فروة مقشر مستورد 400 جرام ب 189.75 جنية مصري بدلا من 189.95 جنية مصري.