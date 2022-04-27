تخفيضات أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر العرض ساري حتى 1مايو 2022

أسواق العثيم من أفضل الأسواق داخل المملكة العربية السعودية التي يتوافر بها كل مستلزمات الأسرة السعودية وستحدين فيها كل ما تحتاجين لمطبخك من أجهزة كهربائية حديثة وأدوات منزلية وسلع غذائية وأجهزة إلكترونية وشاشات التلفاز الذكية بالإضافة إلى تقديم تخفيضات وخصومات هائلة وممتازة للعملاء

عروض أسواق عبد الله العثيم على الشاشات الذكية:

متاح شاشة إمبيكس سمارت بحجم 50 بوصة إل إيه دي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي بسعر 1269 ريال سعودي.

متواجد شاشة أرو إل أي دي سمارت بحجم 65 بوصة متوفر بسعر 1499 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

تخفيض كبير على شاشة سهم إل أي دي سمارت بحجم 50 بوصة بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

متوفر شاشة إمبيكس سمارت بحجم 40 بوصة إل إيه دي متوفرة بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي.

عروض أسواق عبد الله العثيم على الأجهزة المنزلية الكهربائية: