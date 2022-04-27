تخفيضات أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر العرض ساري حتى 1مايو 2022
أسواق العثيم من أفضل الأسواق داخل المملكة العربية السعودية التي يتوافر بها كل مستلزمات الأسرة السعودية وستحدين فيها كل ما تحتاجين لمطبخك من أجهزة كهربائية حديثة وأدوات منزلية وسلع غذائية وأجهزة إلكترونية وشاشات التلفاز الذكية بالإضافة إلى تقديم تخفيضات وخصومات هائلة وممتازة للعملاء
عروض أسواق عبد الله العثيم على الشاشات الذكية:
- متاح شاشة إمبيكس سمارت بحجم 50 بوصة إل إيه دي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي بسعر 1269 ريال سعودي.
- متواجد شاشة أرو إل أي دي سمارت بحجم 65 بوصة متوفر بسعر 1499 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.
- تخفيض كبير على شاشة سهم إل أي دي سمارت بحجم 50 بوصة بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.
- متوفر شاشة إمبيكس سمارت بحجم 40 بوصة إل إيه دي متوفرة بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي.
عروض أسواق عبد الله العثيم على الأجهزة المنزلية الكهربائية:
- متواجد عجان كولين بسعة 5لتر متاح بسعر التكلفة 249 ريال سعودي.
- متاح مقلاة هوائية باينكس بحجم 2.5 لتر متوفرة بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 327 ريال سعودي.
- متوفر فرن هومر كهربائي بحجم 45 لتر متوفر بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي.
- يوجد صانع طعام من جيباس 4*1 بسعر 199 ريال سعودي.
- متوفر مفرمة لحم من جيباس متوفرة بسعر 149 ريال سعودي.
- متاح صانعة بيتزا وخبز جي في سي بسعر 149 ريال سعودي.
- متواجد طباخة أرز هومر كهربائية بسعة 2.8 لتر بسعر 99 ريال سعودي.