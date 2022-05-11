عروض السيارات من مصرف الراجحي بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية

يُقدم مصرف الراحجي أحدث عروضه على السيارات لخدمة المواطنين السعوديين وهو الهدف الأساسي لمصرف الراجحي السعودي الذي يهتم في المقام الأول بخدمة المواطنين وتقديم كافة التسهيلات والتمويلات والمساعدات لهم، لذلك يقوم مصرف الراجحي بتقديم سيارات بدون دفع مقدم وبدون رسوم وذلك بنظام التأجير الذي يصل إلى خمس سنوات بقسط بسيط يناسب الدخل الشهري للمواطن ويقدم من خلاله أحدث وأفضل الماركات والموديلات للسيارات بالتعاون مع الوكلاء والمعارض التي تقدم أحدث الموديلات للسيارات بدون رسوم وبدون مقدم كما يمنح مصرف الراجحي لعملائه الكثير من المميزات والعديد من أنظمة السداد المختلفة ليختار كل عميل مايناسبه ويناسب ظروف معيشته، ويعتبر نظام تأجير السيارة هو الحل الأمثل للأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة لمدة قصيرة بأحدث موديل كما يمكنه أخذ سيارة أخرى جديدة بعد مرور الخمس سنوات.

مميزات الحصول على عرض الراجحي للسيارات 1443 هجري:

يقدم مصرف الراجحي تمويل السيارة بدون دفع رسوم وبدون مقدم.

يمنحك تمويل الراجحي فترة سداد تصل إلى 60 شهرا.

دفعة التمويل الأخيرة تصل إلى 50% يمكن سدادها لفترة تصل إلى 36 شهرا.

معدل التمويل السنوي شامل التأمين يبدأ من 4.26%.

مميزات الحصول على تمويل الراجحي بدون تحويل الراتب:

يقوم العميل بدفع دفعة أولى 5% من قيمة الإيجار للسيارة.

يتمتع العميل بالتمويل بدون رسوم إدارية.

يمنح العميل أقل قسط شهري.

الدفعة الأخيرة تصل إلى 35%.

تكون فترة السداد للتمويل خمس سنوات.

المعدل السنوي شامل التأمين 7.49%.

طريقة الحصول على تمويل الراجحي لتأجير السيارات:

يمكن الحصول على تمويل تأجير السيارة من مصرف الراجحي والتعرف على موديلات وماركات السيارات المتاحة للتمويل وأماكن المعارض المشاركة في التمويل من خلال عدة طرق:

تطبيق مصرف الراجحي حيث يمكنك تحميل التطبيق وإختيار نوع السيارة التي ترغب بها ومعرفة الأوراق المطلوبة للحصول عليها.

زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي وإختيار نوع السيارة وتقديم الأوراق المطلوبة لإنجاز التمويل.

أو يمكنك التواصل مع مصرف الراجحي على الرقم 800124222.

أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمصرف الراجحي https://www.alrajhibank.com.sa/personal/finance/personal/financing-offers/auto-leasing-offer لتتعرف على السيارات المتاحة والعروض الموجودة عليهم والوكلاء والمعارض المشاركة في التمويل.

الوكلاء المشمولين 0% رسوم إدارية:

الوعلان (هونداي/جلي).

الناغي (هونداي/فورد/نيسان/شيري).

المجدوعي(هونداي).

شركة التسويق والتوزيع الأهلية(هافال).

شركة سنابل الحديثة للماركات المتنوعة.

عرض على تمويل سيارات أستون مارتن 50/50:

يقدم مصرف الراجحي أفضل العروض لعملاءه على تمويل سيارات أستون مارتن 50/50، حيث يهدف دائما الراجحي على تلبية رغبات عملاءه من خلال اختيار سيارة الأحلام.

تأجير السيارات بتحويل الراتب:-