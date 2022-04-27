أحدث عروض كارفور مصر على المنظفات والمنتجات الغذائية حتى 7 مايو

أصبح من أكبر أسواق بيع التجزئة منذ ظهوره بالسوق المصري محققاً نجاحاً كبيراً وجذب للعملاء فقد حرص على تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية وعروض حقيقية لنيل ثقة العملاء وبمناسبة اقتراب موعد عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير قدمت هايبر ماركت كارفور مصر أحدث عروض وتخفيضات وفيما يلي سوف نستعرض معكم بعض هذه الخصومات.

عروض كارفور مصر على المنظفات:

برسيل مسحوق غسيل أوتوماتيك 5 كيلو + جيل برسيل منظف ملابس أوتوماتيك بسعر 159.95 جنيه مصري.

إريال مسحوق غسيل أوتوماتيك مضاد للبكتيريا 5كيلو بسعر 129.95 جنيه مصري بدلاً من 163.95 جنيه مصري.

أوكسي مسحوق غسيل أوتوماتيك 9 كيلو بسعر 189.95 جنيه مصري بدلاً من 220.95 جنيه مصري.

برسيل جيل أوتوماتيك منظف ملابس 2.65 لتر بسعر 94.95 جنيه مصري.

اريال جل أوتوماتيك منظف ملابس 2.5 لتر بسعر 74.95 جنيه مصري بدلاً من 85.45 جنيه مصري.

بريل سائل غسيل أطباق 2.5 لتر +700 مللي جينرال منظف متعدد الأغراض بسعر 48.95 جنيه مصري.

فيبا سائل غسيل أطباق 4 لتر + 3 لتر هدية بسعر 74.95 جنيه مصري بدلاً من 89.95 جنيه مصري.

كومفورت منعم ملابس 1 لتر بسعر 26.95 جنيه مصري بدلاً من 29.95 جنيه مصري.

ديتول منظف متعدد الاستخدامات 1.3 لتر+650 مللي هدية بسعر 79.95 جنيه مصري بدلاً من 89.95 جنيه مصري.

ديتول سائل مطهر 725 مللي 3 عبوات بسعر 189.95 جنيه مصري بدلاً من 226.95 جنيه مصري.

هاربيك سائل منظف تواليت 450 مللي 2 عبوة بسعر 44.95 جنيه مصري بدلاً من 54.95 جنيه مصري.

كلوركس مبيض 950 مللي 3 عبوات بسعر 27.95 جنيه مصري.

عروض كارفور مصر على اللحوم والدواجن:

فيليه رومي صدور بسعر 119.95 جنيه مصري للكيلو بدلاً من 144.95جنيه مصري.

وراك دجاج من تمري بسعر 54.95 جنيه مصري للكيلو بدلاً من 67.95 جنيه مصري.

دبابيس دجاج من كوكي بسعر 64.95 جنيه مصري للكيلو بدلاً من 74.95 جنيه مصري.

صدور دجاج بالعظم من كوكي بسعر 67.95 جنيه مصري للكيلو بدلاً من 79.95 جنيه مصري.

دجاج بانيه متبل من تمري بسعر 104.95 جنيه مصري للكيلو بدلاً من 128.95 جنيه مصري.

حمام طازج بسعر 69.95 جنيه مصري للكيلو بدلاً من 102.95 جنيه مصري.

فراخ بلدي بسعر 74.95 جنيه مصري للكيلو بدلاً من 94.95 جنيه مصري.

أرنب بلدي طازج بسعر 94.95 جنيه مصري للكيلو بدلاً من 120.95 جنيه مصري.