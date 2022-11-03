كارفور يطرح مجلة عروض بلاك فرايدي 2022 وتخفيضات تصل ل 50% على السلع الكهربائية

بعد الزيادة المفاجأة لسعر الفائدة التي أعلنها البنك المركزي هذا الأسبوع وارتفاع سعر الدولار لبكاد يصل إلى أعلى مستوى تاريخي يقترب من 25 جنيه، زادت أسعار المنتجات والسلع الكهربائية بشكل كبير بعد تعويم الجنيه ومن حسن الحظ أنه يصادف هذا الشهر موعد البلاك فرايدي أو الجمعة البيضاء وقد سبق وشرحنا ما هي black friday في مقال منفصل يمكنك متابعته منه هنا.

وتتجه انظار المستهلكين على عروض كارفور للبلاك فرايدي، فكارفور يعتبر من أكبر المتاجر الموجود في مصر وبالفعل أعلن كارفور أن مجلة العروض الخاصة بالبلاك فرايدي ستكون من يوم 1 نوفمبر 2022 وحتى يوم 11 نوفمبر 2022 بخصومات تصل إلي 50%، ولكن الصفحة الرسمية لكارفور مصر على الفيسبوك اكدت أن العروض ستستمر ليوم 4 ديسمبر 2022مما يعني أنها عروض على مدار الشهر وليس اليوم الواحد، فنحن على موعد مع مجلة عروض بلاك فرايدي كارفور الجزء الثاني ابتداء من 12 نوفمبر 2022.

التخفيضات على جميع الأقسام وخاصة السلع الكهربائية والإلكترونيات بعد زيادة سعرها بشكل ملحوظ في هذا الأسبوع.

كذلك قسم المنتجات الغذائية والملابس ومنتجات المنزل والأثاث والمنظفات وخصومات هائلة على أقسام العناية الشخصية.

نظام التقسيط من كارفور

أتاح كارفور نظام التقسيط على السلع المتاحة بمجلة كارفور فرايدي عن طريق عدة منصات منها :-

فاليو تقسيط 18 شهر بدون فوائد.

بنك cib لمدة 4 شهور بدون فوائد.

سهولة 24 شهر بدون فوائد.

فرصة 24 شهر بدون فوائد

أمان 6 أشهر بدون فوائد.

بنك الإسكندرية 12 شهر بدون فوائد.

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