أقوى عروض هايبر ماركت بنده السعودية البيع بنصف الثمن من تاريخ 18 إلى 24 مايو

أصبح من أهم وجهات التسوق لدى المستهلك داخل المملكة العربية السعودية لتواجده وانتشاره وكثرة فروعه وعروضه المستمرة فقدم هايبر ماركت بنده تجربة تسوق مميزة وشاملة لجميع المنتجات التي لا غنى عنها داخل كل منزل وفي أحدث تخفيضات يقدمها تم طرح بعض المنتجات بنصف الثمن وحتي نفاذ الكمية ونستعرض معكم بعض أهم المنتجات المشمولة في العرض.

عروض هايبر ماركت بنده السعودية بنصف السعر:

مناديل للوجه ماركة بندة 8 حبات × 150 منديل بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل اريال مركز البلاتيني عدد 2 كيس بوزن 5 كيلو بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال سعودي.

تونة خفيفة ماركة فودي وزن 185 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي لعدد 3 حبات بدلاً من 29.85 ريال سعودي.

مياه أكوافينا 30 × 330 مل بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 29.90 ريال سعودي.

عسل نحل طبيعي ماركة الشفاء 500 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 41.95 ريال سعودي.

برتقال مصري بسعر 1.75 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 3.95 ريال سعودي.

معجون الطماطم ماركة رنا 8 عبوات × 135 جرام بسعر 17.25 ريال سعودي بدلاً من 32.85 ريال سعودي.

كاتشب طماطم هاينز 910 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 24.50 ريال سعودي.

حليب مبخر من لونا 3 عبوات × 170جرام بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 11.85 ريال سعودي.

عروض مهرجان الطبخ من هايبر ماركت بنده السعودية:

جبن حلوم كامل الدسم ماركة السوسن 225 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

فيليه دجاج امريكانا 420 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

زنجر فيلية دجاج حار ومقرمش امريكانا 420 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال سعودي.