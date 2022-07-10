8 نصائح ذهبية لنقل أثاث بيتك بأمان

عند الانتقال من سكن لآخر فإنك قد تحتاج لنقل عفش البيت بالكامل للمنزل الجديد، هنا تبدأ معاناة البحث عن شركات نقل العفش في مدينتك.

لذلك قمنا بكتابة هذا المقال الذي يتضمن نصائح مهمة لك قبل نقل عفش بيتك.

8 نصائح هامة لنقل أثاث بيتك بأمان:-

1-قبل اختيار شركة لنقل أثاث بيتك عليك أن تتأنى وتبحث جيدا عن الشركة، وتقرأ آراء الناس عنها خاصة أولئك الذين جربوها بالفعل.

2- لا بد من وجود صديق واحد على الأقل من أصدقائك المقربين معك في يوم نقل الأثاث؛ لأن صديقك سينتبه لما تغفل عنه وسيكون حريصا على كل قطعة من الأثاث.

3-لا بد من نقل الأثاث كله في يوم واحد، لا مجال لتعدد أيام النقل؛ لأن ذلك سيكون مرهقا ومكلفا جدا.

4- حاول ترتيب العفش قدر المستطاع، فمثلا الملابس الصيفية تكون في شنط خاصة، والملابس الشتوية في شنط أخرى.

5-يفضل أن تشتري أدوات لحمل عفش البيت، مثل كارتون الورق المقوي، أو صناديق سهلة الحمل؛ لأنك ستجد أغراضا تحتاج أن تحملها فيه.

6-حاول أن تختار وقتا يكون فيه الزحام في أدنى مستوى له؛ حتى يسهل انتقالك إلى البيت الجديد عند نقل العفش.

7-إذا كان بإمكانك تفكيك قطع العفش إلى قطع صغيرة قم بذلك توفيرا للوقت المستهلك عند نقل أثاث بيتك.

8- إذا كنت من قاطني الأدوار العلوية فإنك تحتاج _بلا شك_ إلى ونش لتنزيل عفش بيتك.

في هذا المقال استعرضنا 8 نصائح تهم كل من يريد نقل عفش البيت، أو يبحث عن شركة مناسبة لتقوم بنقل الأثاث.