5 حيوانات رائعة وغير مألوفة يمكنك تربيتها في المنزل لتبهر بها اصدقاءك

يهوى الكثير من الناس تربية الحيوانات الأليفة في منازلهم لما تضيف اليه من البهجة والسعادة، ويحب الكثير من الناس اقتناء الكلاب أو القطط وربما العصافير وأسماك الزينة، والأمر الذي يجب أن تعرفه هو أن القائمة تطول بأسماء الحيوانات التي يمكنك اقتناؤها لتربيها في المنزل، وفي هذا المقال نستعرض لكم قائمة بأسماء أغرب الحيوانات التي يمكنك اقتناؤها في منزلك.

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ثعلب الفَنك:

يشتهر ثعلب الفنك بآذانه الكبيرة ولونه الأبيض الجميل، ويعتبر الفنك أحد أصغر أنواع الثعالب في العالم ويمكنك اقتناؤه في المنزل وسيعيش حوالي 14 عاماً في المتوسط.

القرود:

على الرغم من أن الكثير من الناس يقومون بتربية القرود بشكل عادي في منازلهم إلا أن ذلك الأمر يعتبر غريباً بعض الشيء في الدول التي لا تنتشر فيها القردة بشكل كبير، وتوجد عدة دول في العالم يربي فيها الناس القرود في منازلهم بشكل طبيعي، ويتراوح سعر القرد البالغ في المتوسط بين 25 – 50 دولاراً أمريكياً وتوجد منه الكثير من الأنواع.

الهامستر:

الهامستر أو الأقداد هو نوع من أنواع القوارض يشبه الفئران الى حد ما، ويعد الهامستر حيواناً أليفاً رائعاً للتربية ولا يكلف الكثير من المال والمجهود في تربيته نظراً لحجمه الصغير جداً، ويتراوح عمر الهامستر في المتوسط من 2 – 3 سنوات ويبلغ متوسط وزنه 40 جرام.

الثعابين:

يقتني الأشخاص الذين يعيشون في مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا الثعابين والأفاعي بشكل عادي بغرض التربية المنزلية، ولا تكون تلك الثعابين سامة في العادة ويمكن لأي أحد اقتناءها، ويهوى البعض تربية تلك الحيوانات بغرض اجراء الأبحاث واستخلاص السموم منها في حالة كانت من نوعية سامة.

العناكب:

على الرغم من أن البعض يعتبرها مقرفة إلا أن هواية اقتناء العناكب والحشرات الكبيرة وتربيتها كحيوانات أليفة آخذة في الانتشار بشكل كبير جداً، ويهوى الناس تربية العناكب للفت الانتباه في المقام الأول لأنها لا تمتلك أي مقومات تجعل منها حيوانات مثيرة للبهجة أو الاهتمام، ويربي البعض أنواعاً أخرى من الحشرات مثل الفراشات الملونة والعقارب السامة.