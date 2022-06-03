4 طرق تساعدك في تنظيم وقت دراسة طفلك

تعاني الكثير من الأمهات في تدريس أبنائهن، ولأن السر دائماً يكمن في تنظيم الوقت وهو العامل الأساسي للوصول إلى طريقة تدريس ناجحة، فنرفق لكم في هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية بعض الطرق الرائعة لمساعدتك في تنظيم وقت دراسة طفلك.

لنتفق معاً أن تنظيم الوقت للدراسة لا يأتي عبثاً إنما يأتي بتخطيط مدروس، وأهم تلك الطرق هي في البداية أن نقوم بعمل جدول ممتع لأطفالنا بشكل يومي وتدوين فيها الواجبات والمهام التي يجب عليهم أن يقوموا بإنجازها خلال اليوم.

ويجب عليكِ عزيزتي الأم أيضاً أن تقوم بترتيب الواجبات الخاصة بالطفل حسب درجة الألوية والأهمية، من الأصعب حتى الأسهل.

بالإضافة إلى أنه يجب تهيئة الأجواء والبيئة الدراسية المناسبة، من خلال توفير أجواء دراسية بعيداً عن مصادر الإزعاج والإلهاء وجعله قادراً على الدراسة في مكان هادئ مساعد على ذلك.

ومن إحدى الطرق التي ستساعدكِ في جعل ابنك متعلق في الدراسة ويحبها حباً جماً هي استخدام التعليم الممتع أو اللعب بالتعليم، فمن الممكن أن تقومي بإدراج عدد من الألعاب والأنشطة الترفيهية التعليمية في عملية التدريس، وتلك الألعاب أو الألغاز يكون هدفها تعليم ابنكِ شيء ما مثلاً الألعاب التي تساعد على حفظ الأرقام ، أو على جدول الضرب.

ونرفق لكم أيضاً فيديو يفصل أكثر في تلك الطرق والوسائل المهمة/