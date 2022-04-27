عروض الأدوات المنزلية بجميع سنتر شاهين وبأرخص الأسعار

سارة الحبشي

بمناسبة انتهاء شهر رمضان وحلول عيد شم النسيم عروض قوية على الأدوات المنزلية بجميع سنتر شاهين وأرخص الأسعار متاحة العروض من يوم  الثلاثاء الموافق 26 أبريل ويوم الأربعاء الموافق 27 أبريل، أستقبلي عيد الفطر بأواني مطبخية جيدة، مثل أواني جرانيت، أطقم صواني فرن، أواني مصنوعة من الرخام،مجات بتشكيلة رائعة مصنوعة من البورسلين، كما تقدم عروض الساعة المميزة بأيام مختلفة، أستفادوا بالعروض الخاصة والخصومات الجبارة، سارعوا بالشراء قبل نفاذ الكمية.

عروض سنتر شاهين

عروض الأدوات المنزلية بجميع سنتر شاهين وأرخص الأسعار

عروض سنتر شاهين

  • براد ستانلس تركي، سعة 1 لتر  سادة،  بسعر 209.00 جنية.

عروض المفروشات العصرية بأقوي الخصومات الحصرية من سنتر شاهين

عروض سنتر شاهين

  • طقم معالق ستنانلس 25 قطعة متكامل شكل جزع، بسعر 209.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • طقم قهوة بورسلين صن رايز 12 قطعة أشكال متعددة، بسعر 219.00 ريال.

عروض سنتر شاهين

  • طقم فنجان قهوة ويفي بورسلين 12 قطعة أشكال وألوان متعددة، بسعر 319.00 ريال.

عروض سنتر شاهين

  • طقم مج شوربة بورسلين 4 قطع مع حامل أشكال متعددة، بسعر 279.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • طقم مج بورسلين 6 قطع على حامل خشب أشكال متعددة، بسعر 325.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • طقم ملاعق ستانلس 25 قطعة يد كريستال على حامل ستانلس، بسعر 249.00 ريال.

عروض سنتر شاهين

  • طقم مج بورسلين 4 قطع ماريكو على حامل أستانلس أشكال متعددة، بسعر 129.00 ريال.

عروض سنتر شاهين

  • طقم صواني فرن بوب 3 قطع مقاسات 22 – 26 – 28 ألوان متعددة، بسعر 249.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • مقلاية جرانيت ووك مقاس 26 ألوان متعددة يد عازاله بالحرارة، بسعر 199.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • طقم مقلاية رخامي ماريل 2 قطعة، مقاس 20 – 24 ألوان متعددة، بسعر 129.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • مقلاية تيفال غويطة مقاس 28 + مقلاية 18 ألوان متعددة، بسعر  165.00 جنية

عروض سنتر شاهين

  • جريل جرانيت رخامي مقاس 28  ألوان متعددة، بسعر 159.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • طقم صينية تقديم 3 قطع يد شكل صاروخ، بسعر 249.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • طقم صواني تقديم خشب زجاج 3 قطع أشكال ورسومات متعددة، بسعر 129.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • طقم مقلاية تيفال مقاس 14، 20، 22، ألوان متعددة بسعر 165.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • طقم صواني رخامي بوب 2 قطعة، مقاس 24 – 28 ألوان متعددة، بسعر 199.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • طقم صواني بسبوسة ألومنيوم 3 قطع مقاس 26 – 28 – 30، بسعر  125.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • جريل جرانيت تركي مقاس 28 ألوان متعددة، بسعر 179.00 جنية.
سارة الحبشي

كاتبة في موقع نجوم مصرية أحب التدوين الإلكتروني من مواليد محافظة القاهرة



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