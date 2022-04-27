عروض الأدوات المنزلية بجميع سنتر شاهين وبأرخص الأسعار

بمناسبة انتهاء شهر رمضان وحلول عيد شم النسيم عروض قوية على الأدوات المنزلية بجميع سنتر شاهين وأرخص الأسعار متاحة العروض من يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل ويوم الأربعاء الموافق 27 أبريل، أستقبلي عيد الفطر بأواني مطبخية جيدة، مثل أواني جرانيت، أطقم صواني فرن، أواني مصنوعة من الرخام،مجات بتشكيلة رائعة مصنوعة من البورسلين، كما تقدم عروض الساعة المميزة بأيام مختلفة، أستفادوا بالعروض الخاصة والخصومات الجبارة، سارعوا بالشراء قبل نفاذ الكمية.

عروض الأدوات المنزلية بجميع سنتر شاهين وأرخص الأسعار

براد ستانلس تركي، سعة 1 لتر سادة، بسعر 209.00 جنية.

طقم معالق ستنانلس 25 قطعة متكامل شكل جزع، بسعر 209.00 جنية.

طقم قهوة بورسلين صن رايز 12 قطعة أشكال متعددة، بسعر 219.00 ريال.

طقم فنجان قهوة ويفي بورسلين 12 قطعة أشكال وألوان متعددة، بسعر 319.00 ريال.

طقم مج شوربة بورسلين 4 قطع مع حامل أشكال متعددة، بسعر 279.00 جنية.

طقم مج بورسلين 6 قطع على حامل خشب أشكال متعددة، بسعر 325.00 جنية.

طقم ملاعق ستانلس 25 قطعة يد كريستال على حامل ستانلس، بسعر 249.00 ريال.

طقم مج بورسلين 4 قطع ماريكو على حامل أستانلس أشكال متعددة، بسعر 129.00 ريال.

طقم صواني فرن بوب 3 قطع مقاسات 22 – 26 – 28 ألوان متعددة، بسعر 249.00 جنية.

مقلاية جرانيت ووك مقاس 26 ألوان متعددة يد عازاله بالحرارة، بسعر 199.00 جنية.

طقم مقلاية رخامي ماريل 2 قطعة، مقاس 20 – 24 ألوان متعددة، بسعر 129.00 جنية.

مقلاية تيفال غويطة مقاس 28 + مقلاية 18 ألوان متعددة، بسعر 165.00 جنية

جريل جرانيت رخامي مقاس 28 ألوان متعددة، بسعر 159.00 جنية.

طقم صينية تقديم 3 قطع يد شكل صاروخ، بسعر 249.00 جنية.

طقم صواني تقديم خشب زجاج 3 قطع أشكال ورسومات متعددة، بسعر 129.00 جنية.

طقم مقلاية تيفال مقاس 14، 20، 22، ألوان متعددة بسعر 165.00 جنية.

طقم صواني رخامي بوب 2 قطعة، مقاس 24 – 28 ألوان متعددة، بسعر 199.00 جنية.

طقم صواني بسبوسة ألومنيوم 3 قطع مقاس 26 – 28 – 30، بسعر 125.00 جنية.